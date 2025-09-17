Губернатор Текслер и глава МЧС Куренков оценили спецмашину для настоящего пекла. Видео

Главе МЧС Куренкову показали новую машину пожаротушения под Челябинском
Куренков в Челябинской области оценил возможности производителя пожарной техники
Губернатор Алексей Текслер и глава МЧС Александр Куренков во время совместного визита на завод «ДСТ-Урал» в Челябинской области оценили возможности производителя роботизированной спецтехники, которая может работать в самых экстремальных условиях. Об этом сообщил глава региона.

«Совместно с Куренковым была проведена рабочая поездка. Состоялось посещение предприятия „ДСТ-Урал“ — ведущего производителя спецтехники для экстренных служб», — написал Текслер в своем telegram-канале и опубликовал видео визита с руководителем МЧС.  

Как отмечает пресс-служба МЧС, Куренкову продемонстрировали новую машину пожаротушения на базе гусеничной платформы тяжелого класса. Она предназначена для ликвидации сложных техногенных аварий и пожаров, сопряженных с риском для личного состава. С ее помощью можно доставлять в самое пекло огнетушащие вещества. В качестве средств пожаротушения предусмотрен дистанционно управляемый лафетный пожарный ствол подающий за секунду 60 литров пены более чем на 50 метров. 

Глава МЧС также уделил отдельное внимание новому минному тралу с дистанционным управлением. Он создавался для проделывания проходов в противопехотных минных полях. 9-тонная техника детально обследует территорию на скорости семь километров в час.

Ранее мы сообщали, что Куренков начал визит в Челябинскую область с посещения Уральского учебного спасательного центра в Озерске. Этот центр признан лучшим воинским формированием в составе МЧС РФ по итогам 2024 года.

