{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,02
Динамика за 2 недели
Евро 71,25
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости 
22:36  12 февраля 2018 3

Гаишникам оставили право тормозить машины вне постов ДПС. Иск подавал пермский юрист

Пикет КПРФ Курган, проверка на дороге, дпс, жезл
Сотрудники ГИБДД продолжат останавливать водителей в любом местеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Верховный суд РФ сохранил за ГИБДД право останавливать автомобили в любом месте на улицах городов. Юрист из Перми Константин Рудаков требовал запретить остановку и досмотр транспортных средств вне стационарных постов ГИБДД, чтобы снизить коррупцию и рост аварийности. Представитель МВД в суде назвал доводы уральца необоснованными. Силовик считает, что они подвергают опасности общественный порядок и безопасность дорожного движения.

«Иск о признании незаконным нормативного положения, предусматривающего возможность остановки транспортного средства для проверки документов вне стационарных постов ГИБДД, оставить без удовлетворения», — приводит решение судьи ТАСС. Рудаков не присутствовал на заседании и просил вынести решение на основании его письменного иска.

«Доводы истца основаны на ошибочном толковании права: полиция наделена правом не только останавливать транспортные средства в любой точке дороги, но и проверять документы водителя», — отметил представитель министерства. Он добавил, что на территории России действует всего 78 стационарных постов ДПС. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

Как ранее сообщало «URA.RU», в ближайшее время ГИБДД может перестать собирать штрафы за нарушения, зафиксированные с помощью камер видеофиксации. Правительство планирует передать эти полномочия сторонним структурам.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров