22:36 12 февраля 2018 3

Сотрудники ГИБДД продолжат останавливать водителей в любом месте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Верховный суд РФ сохранил за ГИБДД право останавливать автомобили в любом месте на улицах городов. Юрист из Перми Константин Рудаков требовал запретить остановку и досмотр транспортных средств вне стационарных постов ГИБДД, чтобы снизить коррупцию и рост аварийности. Представитель МВД в суде назвал доводы уральца необоснованными. Силовик считает, что они подвергают опасности общественный порядок и безопасность дорожного движения.

«Иск о признании незаконным нормативного положения, предусматривающего возможность остановки транспортного средства для проверки документов вне стационарных постов ГИБДД, оставить без удовлетворения», — приводит решение судьи ТАСС. Рудаков не присутствовал на заседании и просил вынести решение на основании его письменного иска.

«Доводы истца основаны на ошибочном толковании права: полиция наделена правом не только останавливать транспортные средства в любой точке дороги, но и проверять документы водителя», — отметил представитель министерства. Он добавил, что на территории России действует всего 78 стационарных постов ДПС. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

Как ранее сообщало «URA.RU», в ближайшее время ГИБДД может перестать собирать штрафы за нарушения, зафиксированные с помощью камер видеофиксации. Правительство планирует передать эти полномочия сторонним структурам.