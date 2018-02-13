15:10 13 февраля 2018 1

По предварительной информации, Дарибабина победила с минимальным отрывом Фото: Эльдар Булатов

Елена Дарибабина назначена на должность генерального директора Фонда капитального ремонта Югры. Об этом 13 февраля «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«По итогам собеседования комиссией принято решение признать победителем конкурса для назначения на должность руководителя Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Елену Дарибабину», — говорится в сообщении депсвязей.

О победе Дарибабиной «URA.RU» сообщало уже 12 февраля, сразу после окончания финальной части конкурса — собеседования со специальной комиссией.

Напомним, должность генерального директора фонд капремонта освободилась в начале 2016 года после скандального увольнения бывшего директора Сергея Макарова. Бывший руководитель за 11 месяцев работы назначил себе в виде зарплаты и премиальных более 10 млн рублей. После увольнения Макаров прославился еще раз, когда стал участником телевизионной передачи «Давай поженимся». В СМИ Макарова стали называть «Капитальным миллионером». Должность оставалось свободной более двух лет. Власти не могли найти достойного руководителя из-за нехватки подходящих кандидатов.