Уральцы бросились менять права из-за новостей о переэкзаменовке

В Златоусте автовладельцы осаждают управление ГИБДД в попытках получить новые водительские удостоверения. Поводом для этого стала инициатива Союза автошкол, предложившего отправить водителей на пересдачу экзаменов при замене прав.
Представители ГИБДД Златоуста отмечают, что наибольшую активность проявляют пожилые автовладельцы. Некоторые пытаются заменить документы, несмотря то, что срок их действия закончится через несколько лет. Начальник РЭО ГИБДД ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу Алексей Сизов отметил, что никаких пересдач при смене документов не потребуется, и посоветовал автовладельцам не поддаваться искусственному ажиотажу, пишет портал U24.Ru.
Напомним, что идея о пересдаче экзаменов при замене водительских прав обсуждалась Министерством внутренних дел России. Позже ведомство уточнило, что изменения вноситься не будут. «В настоящее время внесение изменений в порядок допуска к управлению транспортными средствами в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений не предусматривается», — говорилось в сообщении.