МВД прокомментировало идею о переэкзаменовке водителей

23:59 05 февраля 2018 0

Пока перепроверять знания водителей не планируют Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

ГИБДД не планирует вводить переэкзаменовку водителей при замене прав по истечению их срока действия. Об этом журналистам рассказали в МВД России.

«В настоящее время внесение изменений в порядок допуска к управлению транспортными средствами в части приёма экзаменов при замене водительских удостоверений не предусматривается», — приводит RT заявление МВД.

Ранее стало известно, что Союз автошкол выступил с предложением заставить водителей проходить переэкзаменовку при замене прав. Эту необходимость авторы объяснили тем, что полученный в автошколе уровень знаний с годами серьезно снижается, и изменения в ПДД остаются «вне поля зрения таких водителей».