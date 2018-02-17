Яков Рябов, бывший предшественником Бориса Ельцина на посту главы региона во времена СССР, представлен к награде знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени». В начале января с соответствующим ходатайством выступила региональная общественная организация «Уральское землячество», а уже 21 февраля вопрос рассмотрят на заседании Заксобрания свердловские депутаты.
Яков Рябов родился в многодетной крестьянской семье, которая в 1930 году переехала в Свердловск на строительство Уралмашзавода. Здесь он и начал свою карьеру в качестве токаря, которым проработал практически всю Великую Отечественную войну. Затем, после учебы, последовательно поднимался по профессиональной лестнице — от конструктора до начальника цеха Свердловского турбомоторного завода. Переломным этапом стал 1958 год, когда Рябов возглавил партком предприятия — далее он пошел уже по партийной линии. С 1963 по 1976 год он работал в Свердловском обкоме КПСС, причем последние пять лет — возглавлял главный на тот момент властный орган Среднего Урала.
В советские годы Рябов был известен тем, что пролоббировал поставки на вооружение армии разработанные в Нижнем Тагиле танки Т-72, — об этом сам управленец признавался в интервью изданию «Коммерсант Власть». Против них — в пользу харьковских Т-64 — резко возражал секретарь ЦК по обороне маршал Устинов. Однако Рябов завлек на Средний Урал высокопоставленных военных — те впечатались боевыми качествами уральской машины и напрямую обратились к Леониду Брежневу. В результате Т-72 стал основным боевым танком Советской армии и выгодно продавался на экспорт. Рябов также рекомендовал Брежневу Бориса Ельцина в качестве своего сменщика — прямо с должности с секретаря обкома по строительству, минуя несколько иерархических ступеней.
После крушения СССР Рябов возглавлял Ассоциацию содействия развитию Уральского региона, был советником президента французской фирмы групп «Центрокоммерс Интернасьонал», руководил Ассоциацией уральского землячества.