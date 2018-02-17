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17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:58  17 февраля 2018 1

Предшественника Ельцина на посту «коммунистического губернатора» Среднего Урала представили к награде

В марте Якову Рябову исполнится 90 летФото: http://gubernator96.ru/

Яков Рябов, бывший предшественником Бориса Ельцина на посту главы региона во времена СССР, представлен к награде знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени». В начале января с соответствующим ходатайством выступила региональная общественная организация «Уральское землячество», а уже 21 февраля вопрос рассмотрят на заседании Заксобрания свердловские депутаты.

Яков Рябов родился в многодетной крестьянской семье, которая в 1930 году переехала в Свердловск на строительство Уралмашзавода. Здесь он и начал свою карьеру в качестве токаря, которым проработал практически всю Великую Отечественную войну. Затем, после учебы, последовательно поднимался по профессиональной лестнице — от конструктора до начальника цеха Свердловского турбомоторного завода. Переломным этапом стал 1958 год, когда Рябов возглавил партком предприятия — далее он пошел уже по партийной линии. С 1963 по 1976 год он работал в Свердловском обкоме КПСС, причем последние пять лет — возглавлял главный на тот момент властный орган Среднего Урала.

В советские годы Рябов был известен тем, что пролоббировал поставки на вооружение армии разработанные в Нижнем Тагиле танки Т-72, — об этом сам управленец признавался в интервью изданию «Коммерсант Власть». Против них — в пользу харьковских Т-64 — резко возражал секретарь ЦК по обороне маршал Устинов. Однако Рябов завлек на Средний Урал высокопоставленных военных — те впечатались боевыми качествами уральской машины и напрямую обратились к Леониду Брежневу. В результате Т-72 стал основным боевым танком Советской армии и выгодно продавался на экспорт. Рябов также рекомендовал Брежневу Бориса Ельцина в качестве своего сменщика — прямо с должности с секретаря обкома по строительству, минуя несколько иерархических ступеней.

После крушения СССР Рябов возглавлял Ассоциацию содействия развитию Уральского региона, был советником президента французской фирмы групп «Центрокоммерс Интернасьонал», руководил Ассоциацией уральского землячества.

Владимир Васин
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