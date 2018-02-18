21:14 18 февраля 2018 1

Тимур Батрутдинов нашел новую пару для фото ФОТО: Валентина Рубцова, Instagram

Актриса сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова может стать новой невестой резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова, которого ранее называли женихом телеведущей Ольги Бузовой. Об этом пишут поклонники актрисы в соцсетях

Совместное с Батрутдиновым фото Рубцова опубликовала на своей странице в Instagram. «С Днем Рождения, Тимурка», — подписала снимок актриса. На снимке Рубцова и юморист улыбаются, Тимур Батрудинов обнимает свою спутницу за плечи, а она положила руку ему на бедро. «Спасибо, Валюш! Красивая фотография! Интересно, когда начнут обсуждать нашу свадьбу?», — прокомментировал публикацию резидент Comedy Club.

Пользователи тут же отреагировали на вопрос юмориста.«В смысле свадьбу? Как же Олечка?!», «Там Бузова наверное волосы рвет на себе», «Ааа, Батруха Бузовой изменил!», — пишут пользователи. О романе Бузовой и Батрутдинова пошли слухи после их совместных снимков во время отдыха на Пхукете. «Это был невероятный отпуск! Я рад, что позвонил тебе перед вылетом. Для меня Пхукет — это ты», — подписал фото Батрутдинов.

Впрочем, некоторые комментаторы вспомнили, что Рубцова давно замужем за Артуром Мартиросяном. При этом они усомнились и в том, что Бузова с Батрутдиновым были парой.