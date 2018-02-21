14:00 21 февраля 2018 0

Люди занимают очередь друг за другом, чтобы заехать в свое новое жилье на ЖБИ Фото: предоставлено ЖК «Олимп»

Огромная очередь образовалась в офисном центре на Радищева, 4, где расположен отдел продаж ЖК «Олимп». Об этом «URA.RU» рассказали сотрудники компании. По их словам, вчера очередь достигала 30 человек, занимая весь этаж офисного здания. Еще одну живую очередь можно было наблюдать возле самого здания жилого комплекса, где расположен офис продаж на объекте.

Все эти люди пришли получить ключи от квартир в новом доме ЖК «Олимп», строительство которого завершилось на днях. «В минувшую пятницу мы ввели дом в эксплуатацию, после чего и стало возможно заселение жильцов, — рассказал „URA.RU“ руководитель отдела продаж компании-застройщика Андрей Исаков. — Сейчас полным ходом идет передача ключей».

Одни из первых получателей ключей от новых квартир Фото: предоставлено ЖК «Олимп»

По словам руководителя, дом полностью сдан, жильцы подписывают необходимые документы и получают в полное распоряжение свои законные метры. «С первого дня, как мы только вышли на стройку, у нас всегда были все необходимые разрешения, — замечает Исаков. — Всю работу мы проводили только в соответствии с 214-м федеральным законом».

Жилой комплекс «Олимп» — дом в районе ЖБИ, состоящий из трех 25-этажных секций, образующих единый комплекс. Всего в доме 600 квартир (апартаментов), большая часть которых уже распродана. Весь дом вводится в эксплуатацию единовременно. Преимуществами «Олимпа» являются развитая инфраструктура в районе, близость парка и озера Малый Шарташ и при этом транспортная доступность: до центра города — всего 10 минут езды на машине. В доме высокие потолки (2,7 м), панорамное остекление с энергосберегающим стеклом, подземная парковка (планируется также строительство большой надземной парковки) и современные планировки. Стоимость 1-комнатной квартиры — от 1,7 млн. рублей.

Отдел продаж: ЖК «Олимп»:

г. Екатеринбург, ул. Радищева, 4, оф. 612.

+7 (343) 2222-104

http://olymp-dom.ru/

Застройщик: ООО «Доминвест».

Проектная документация на сайте: http://olymp-dom.ru/o-komplekse/proektnaya-dokumentatsiya

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: № 66302000-144-2016 от 15.02.2018 г.

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