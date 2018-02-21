Все VIP-ложи «Екатеринбург-Арены» выкупили за 11 млн рублей

21:38 21 февраля 2018 1

Кто именно раскупил самые дорогие билеты на матчи ЧМ-2018, пока неизвестно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Билеты в VIP-ложи стадиона «Екатеринбург-арена» на матчи группового этапа ЧМ-2018 по футболу выкуплены за 198 тысяч долларов, что эквивалентно 11 млн рублей. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Кто стал обладателями билетов для VIP-персон, пока неизвестно, пишет ТАСС. Стоимость билетов, по словам Швиндта, определяет Международная федерация футбола (ФИФА). «Екатеринбург-Арена» имеет 28 скай-боксов, каждая вместительностью 18-19 мест. Всего стадион сможет принять 35 тысяч зрителей, а после турнира количество мест снизят до 23 тысяч. Матчи Чемпионата мира в Екатеринбурге пройдут с 15 по 27 июня.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин предложил разрешить продажу пива на стадионах во время игр, сообщала «Русская планета». Он считает, что это позволит футбольным клубам приобрести новый источник дохода, и назвал пиво напитком «для цивилизованного боления».