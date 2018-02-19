На охранников «Екатеринбург-Арены» потратят 64 миллиона рублей

ФГУП «Спорт-Ин» разместил на сайте госзакупок заявку на поиск частного охранного предприятия для стадиона «Екатеринбург-Арена». Начальная стоимость контракта составила 64 миллиона рублей. Среди требований: наличие лицензии на работу с радиоактивными веществами и контроль за исполнением полного запрета на курение на территории комплекса.
Согласно материалам закупки, всего вокруг стадиона планируется установить 52 точки для охранников. При этом уточняется, что после заключения договора и оценки безопасности объекта количество постов может быть уменьшено и итоговая цена будет пропорционально сокращена.
Среди требований, которые предъявляются к заявителям, наличие лицензии Роспотребнадзора на работу с источниками ионизирующего излучения в связи с необходимостью установки рентгеновских установок для досмотра вещей. Кроме того, охранники будут обязаны пресекать любые попытки курения или распития алкогольной продукции на территории стадиона. При этом общаться с посетителями они должны исключительно вежливо. За грубость заказчик имеет право потребовать в течение часа заменить сотрудника, хотя о возможном расторжении контракта за систематическое нарушение данного пункта речи не идет.
Торги по контракту назначены на конец февраля. Новый договор должен быть подписан до марта и будет действовать до конца года.
«Екатеринбург-Арена» станет одним из мест проведения игр чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, в том числе в Екатеринбурге, летом нынешнего года.