В Екатеринбурге внезапно скончался арт-директор телекомпании «41-Домашний»

04:38 22 февраля 2018 0

4 марта Константину исполнилось бы 45 лет Фото: Facebook Андрея Кузовкова

21 февраля в Екатеринбурге на 44-м году жизни скоропостижно скончался арт-директор телекомпании «41-Домашний» Константин Василенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его коллега Андрей Кузовков.

«Сегодня не стало Кости Василенко. Молодого, талантливого, умного, интеллигентного человека. Просто не укладывается в голове. 44 года. RIP», — написал Кузовков.

Смерть Василенко стала неожиданностью для всех. В комментариях к сообщению одна из его коллег Ольга М. рассказала, что накануне Константин до вечера был на работе, а на утро стало известно о его кончине. «Весь день порываюсь через шкаф что-то спросить, а спрашивать некого», — добавила Ольга.