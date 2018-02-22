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22 февраля 2018
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Главные новости Югры
14:36  22 февраля 2018 6

Комарова отменила визит в Сирию, где расстреливают россиян. Судьба важного документа зависла в воздухе

Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с активом регионального отделения ОНФ в Югре. Сургут, шаповал дмитрий, комарова наталья
Наталья Комарова планировала посетить арабскую республику в сопровождении должностных лиц правительстваФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой вынуждена была отказаться от поездки в Сирию из-за дипломатических сложностей. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с графиком главы автономного округа.

«Есть свои сложности. Это уровень дипломатических отношений», — комментирует собеседник. Официально отмену поездки в правительстве ХМАО не комментируют.

Группа из ХМАО (губернатор, ее заместители, руководители департаментов, представители бизнеса) входили в состав федеральной делегации, готовящейся к визиту в арабскую республику. Решение об отмене поездки, по данным инсайдера, было принято в Москве. После этого губернаторы получили соответствующие вводные. Какие еще регионы, помимо Югры, планировали побывать в Сирии, но не смогли этого сделать, источник агентства не уточнил.

Визит в Сирию власти Югры анонсировали на заседании правительства. Планировалось, что делегация из Ханты-Мансийска подпишет соглашение с администрацией провинции Хомс. Документ помог бы укрепить сотрудничество между сторонами в различных отраслях — науке, культуре, экономике, социальной сфере. Предстоящий обмен опытом также одобрили в Минэкономразвития и МИД России. Перед этим делегация Сирии посетила Ханты-Мансийск, где побывала на форуме «Югра многонациональная». В ходе мероприятия представители ближневосточной страны познакомились с культурой коренных малочисленных народов Севера, населяющих округ.

Ранее, как уже сообщало агентство, под сирийским городом Дайр-эз-Заур произошло боевое столкновение с участием ЧВК «Вагнер», в ходе которого погибли и пострадали российские граждане, а также выходцы из СНГ. По официальным данным, в списках жертв пять человек. По версии родственников и друзей служащих «Вагнера» — девять.

МИД России официально подтвердил факт инцидента, однако отметил, что в конфликте никоим образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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