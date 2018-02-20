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20 февраля 2018
Главные новости 
17:56  20 февраля 2018 6

МИД РФ подтвердил, что в Сирии были ранены десятки россиян

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, Сирия, ганеев евгений, хомс
Бойцы ЧВК попали под удар американцевФото: Евгений Ганеев
новость из сюжета:
Война в Сирии
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На сайте Министерства иностранных дел РФ появилось официальное сообщение. В нем сказано о россиянах, добровольно поехавших в Сирию.

«В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ (Мария Захарова ранее сообщила о пяти погибших), об этом уже говорилось, есть и раненые — их несколько десятков», — сказано на сайте МИД.

В заявлении ведомства уточняется, что раненые уже доставлены в больницы России. О боевом столкновении седьмого февраля под Дейр-эз-Зором «URA.RU» сообщало ранее. Друзья ЧВК «Вагнер» сообщили о том, что в том бою погибли не пять, как сообщает МИД, а девять добровольцев. Они назвали их поименно, среди них восемь россиян и один харьковчанин, гражданин Украины. В ЧВК «Вагнер» принимают на службу мужчин, отслуживших в армии, имеющих гражданство России, Украины и Белоруссии.

Александр Лукманов
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