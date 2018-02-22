Самый «крутой» российский имам научит свердловских коллег работать с зеками

14:48 22 февраля 2018 6

В Екатеринбурге впервые пройдет спецсеминар для имамов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Екатеринбург едет один из самых уважаемых имамов России — возможно, лучший в стране специалист по «духовной реабилитации осужденных», имам-хатыб соборной мечети «Мунира» (г. Кемерово) Рубин-хазрат Муниров. 26 февраля он выступит перед имами Свердловской области с рассказом о том, как вести «духовно-просветительскую работу» в колониях. Об этом «URA.RU» сообщили организаторы семинара для имамов, который состоится в понедельник, 26 февраля.

«Подобный семинар проводится впервые в Свердловской области», — отмечают организаторы.Его цель — научить работе с зеками тех представителей мусульманства, которым предстоит вести «духовно-просветительную работу» в колониях. Помимо Мунирова, перед имами выступят также имам-ахунд свердловского духовного управления мусульман Радифулла Гиндуллин, представители департамента внутренней политики губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области, эксперты Центра этноконфессиональных исследований, а также заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области Евгений Устинов.

«На следующий день, 27 февраля, имам Муниров выступит перед сотрудниками ГУФСИН, а 28 числа посетит три колонии в городе Ивдель, — рассказал «URA.RU» руководитель ассоциации Центров этноконфессиональных исследований Сергей Павленко. Все мероприятия проводится в рамках реализации подписанных в конце 2017 года соглашений о сотрудничестве между Региональным духовным управлением мусульман Свердловской области, Главным управлением ФСИН России по Свердловской области и Центром этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма.Семинар с участием Мунирова начнется в 10:00 в духовно-просветительском центре «Мирас» (Екатеринбург, проспект Космонавтов, 182).

Сегодня в исправительных учреждениях Свердловской области содержится несколько тысяч осужденных, исповедующих ислам. При этом в учреждениях ГУФСИН действует лишь пять мечетей: ИК-2, ИК-12, ИК-47, ИК-62, ИК-46, ИК-10. Имеется также семь молитвенных комнат для мусульман. В эти дни завершается строительство мечети в ИК-54 (г. Новая Ляля).