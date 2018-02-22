{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 февраля 2018
21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Пермского края
16:09  22 февраля 2018 0

Явлинский собирается в Прикамье и зовет пермяков в отель

Заседание бюро
Григорий Явлинский готов к разговору с пермякамиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Кандидат в президенты РФ от «Яблока» Григорий Явлинский посетит Пермь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер регионального отделения партии Ольга Колоколова.

Явлинский будет в столице Прикамья в понедельник, 26 февраля. У кандидата состоится пресс-конференция, а на 18:00 всех желающих приглашают в отель «Урал» на встречу с жителями.

Новость по теме
Грудинин направил своего соратника на самую протестную территорию Прикамья

Источник, близкий к властям региона, сообщил, что в ближайшее время планируется также приезд в Пермь кандидата от «Партии Роста» — бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Ожидается визит в Пермь и кандидата от КПРФ — директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

На этой неделе в Прикамье побывал Юрий Болдырев — известный экономист, доверенное лицо Грудинина. Недавно Пермь посетил и Владимир Путин — действующий президент приезжал в сентябре прошлого года перед выборами губернатора.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров