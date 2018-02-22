Явлинский собирается в Прикамье и зовет пермяков в отель

Кандидат в президенты РФ от «Яблока» Григорий Явлинский посетит Пермь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер регионального отделения партии Ольга Колоколова.
Явлинский будет в столице Прикамья в понедельник, 26 февраля. У кандидата состоится пресс-конференция, а на 18:00 всех желающих приглашают в отель «Урал» на встречу с жителями.
Источник, близкий к властям региона, сообщил, что в ближайшее время планируется также приезд в Пермь кандидата от «Партии Роста» — бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Ожидается визит в Пермь и кандидата от КПРФ — директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
На этой неделе в Прикамье побывал Юрий Болдырев — известный экономист, доверенное лицо Грудинина. Недавно Пермь посетил и Владимир Путин — действующий президент приезжал в сентябре прошлого года перед выборами губернатора.