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24 февраля 2018
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09:05  24 февраля 2018 0

Экс-президент Украины назвал свою страну неполноценной

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , флаг украины, киев, днепр
Кучму сильно беспокоит состояние экономики УкраиныФото: depositphotos.com © URA.RU

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что его страна никогда не была государством в полном смысле этого слова. Политик считает, что к такому положению Украину привели депутаты Верховной рады и властная элита.

«Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что объявлять дефолт?» — цитирует Леонида Кучму RT.

Бывший украинский лидер заметил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей на прошлой неделе, Украина «оказалась на задворках». «Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать», — приводит слова Кучмы РИА «Новости».

Виктор Дорофеев
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