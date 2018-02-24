Экс-президент Украины назвал свою страну неполноценной

09:05 24 февраля 2018 0

Кучму сильно беспокоит состояние экономики Украины Фото: depositphotos.com © URA.RU

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что его страна никогда не была государством в полном смысле этого слова. Политик считает, что к такому положению Украину привели депутаты Верховной рады и властная элита.

«Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что объявлять дефолт?» — цитирует Леонида Кучму RT.

Бывший украинский лидер заметил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей на прошлой неделе, Украина «оказалась на задворках». «Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать», — приводит слова Кучмы РИА «Новости».