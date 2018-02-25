«ВКонтакте» заблокирует набор скандальных стикеров от Maxim

22:49 25 февраля 2018 0

Представители «ВКонтакте» столкнулись с беспрецедентной ситуацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство социальной сети «ВКонтакте» заблокирует стикеры с эротическим подтекстом. Речь идет о стикерах, которые распространяет журнал Maxim.

По словам представителей соцсети, они впервые столкнулись с ситуацией, когда созданный не ими набор стикеров обвиняется в нарушении авторских прав. До этого на платформе «ВКонтакте» неоднократно реализовывались подобные проекты, и решением вопросов, связанных с авторскими правами, занимались сами коммерческие партнеры соцсети.

«Поскольку главный редактор журнала MAXIM в комментариях средствам массовой информации путается в том, кто создал набор, который размещен в паблике журнала MAXIM „Только для Взрослых“, мы приняли решение о блокировке набора до прояснения ситуации», — говорится в официальном сообщении «ВКонтакте».

Ранее художница Валерия Фортуна обвинила журнал Maxim в плагиате стикеров, на которых сексуальные девушки призывают отдать свой голос на предстоящих выборах. Стикеры с эротическим подтекстом журнал опубликовал в группе «Только для взрослых» в соцсети «ВКонтакте».