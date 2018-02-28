В Кремле ответили на вопрос о связи визита Патрушева в Таиланд с задержанием Насти Рыбки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездка секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Таиланд не связана с недавним задержанием там российских граждан — Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли).
«Секретарь Совета безопасности России, безусловно, осуществляет международную деятельность, принимает участие в международных обменах визитами. Конечно же, нелепо каким-то образом ассоциировать это с задержаниями российских граждан на территории Таиланда», — цитирует Пескова RT.
При этом представитель Кремля заметил, что все официальные визиты представителей России в другие государства прорабатываются заблаговременно, уточняет «Федеральное агентство новостей».
25 февраля десять секс-инструкторов из России, включая Настю Рыбку и Алекса Лесли, задержали в Таиланде за проведение нелегального тренинга. Рыбка пожаловалась на ужасное тюремное содержание. По словам девушки, ее держат на холодном бетонном полу, несмотря на болезнь.
Эскортница пообещала американским журналистам рассказать о связях экс-главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта с российскими депутатами. «Я знаю очень много!» — заявила она.