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28 февраля 2018
16:08  28 февраля 2018 7

В Кремле ответили на вопрос о связи визита Патрушева в Таиланд с задержанием Насти Рыбки

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков не нашел ничего подозрительного в совпадении датФото: Андрей Махонин © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездка секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Таиланд не связана с недавним задержанием там российских граждан — Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли).

«Секретарь Совета безопасности России, безусловно, осуществляет международную деятельность, принимает участие в международных обменах визитами. Конечно же, нелепо каким-то образом ассоциировать это с задержаниями российских граждан на территории Таиланда», — цитирует Пескова RT.

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Появилась запись задержания Насти Рыбки на секс-тренинге в Таиланде. ВИДЕО

При этом представитель Кремля заметил, что все официальные визиты представителей России в другие государства прорабатываются заблаговременно, уточняет «Федеральное агентство новостей».

25 февраля десять секс-инструкторов из России, включая Настю Рыбку и Алекса Лесли, задержали в Таиланде за проведение нелегального тренинга. Рыбка пожаловалась на ужасное тюремное содержание. По словам девушки, ее держат на холодном бетонном полу, несмотря на болезнь.

Эскортница пообещала американским журналистам рассказать о связях экс-главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта с российскими депутатами. «Я знаю очень много!» — заявила она.

Наталья Михалева
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