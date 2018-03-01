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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
16:43  01 марта 2018 10

Третий человек мэрии Екатеринбурга привел на работу сына. Такого в горадминистрации не было последние 27 лет

ИННОПРОМ-2016: второй день. Проходка мантурова и девушки. Екатеринбург, якоб александр, ройзман евгений, чернецкий аркадий, администрация екатеринбурга, корюков андрей
Корюков пристроил сына и вынудил коллег делать вид, что это нормальноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновники администрации Екатеринбурга кипят возмущением. Они обнаружили, что пропустили сомнительное назначение, способное бросить тень на всю городскую власть. Вот уже несколько месяцев в ратуше в должности заместителя председателя комитета по строительству значится Алексей Корюков — старший сын замглавы администрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова.

Алексей Корюков занимается строительством и подчиняется Алексею Белышеву и напрямую отцу как будто не подконтролен
Фото со страницы «ВКонтакте» Алексея Корюкова

Андрей Корюков в негласной иерархии городской администрации — «третий человек» после Александра Якоба и его первого заместителя Алексея Кожемяко, поскольку отвечает за ключевой вопрос — бюджетное финансирование — а к тому же считается лояльным экс-главе аппарата администрации Владимиру Тунгусову. В этой связи назначение им родственника на высокий пост вызвало искреннее удивление у коллег.

«Случайно узнал, что вот такой специалист у нас работает, — признался „URA.RU“ высокопоставленный сотрудник ратуши. — На сайте его нет, в справочнике — тоже. Чернецкий [мэр Екатеринбурга с 1991 по 2010 годы] за такое „головы отрывал“, и все знали, что так делать нельзя. После его ухода это сохранялось. Закон в данном случае не столь важен — это элементарные правила приличия».

Отдельные депутаты Екатеринбургской гордумы обнаруженному факту тоже удивились. Среди народных избранников назначение знакомых и дальних родственников помощниками практикуется чаще, но это также стараются не афишировать.

Открытие нового комплекса детской железной дороги. Екатеринбург, якоб александр, чернецкий аркадий
Аркадий Чернецкий (слева) родственников в администрации не допускал. По крайней мере, если у них одинаковые фамилии
Фото: Анна Майорова © URA.RU

А вот депутат Константин Киселев ничего страшного в «кумовском» назначении не увидел. «Здесь надо смотреть на его связь с зампредседателя комитета по строительству и делать вывод исходя из требований нормативных актов. Я знаю Корюкова как профессионала и почти уверен, что он предвосхитил возможные претензии по этому поводу и в данном случае, скорее всего, все чисто», — уточнил член комиссии по местному самоуправлению гордумы.

Юристы мысль Киселева подтвердили. «Старшему Корюкову подведомственен финансово-экономический блок, тогда как сын подчиняется замглавы по капстроительству — Алексею Белышеву. Отец и сын друг другу не могут отдавать распоряжения, а значит, на первый взгляд, нарушения закона нет, а с точки зрения этики можно критиковать как угодно», — объяснил знакомый эксперт.

В администрации Екатеринбурга ответ на вопрос о Корюкове-младшем занял четыре часа. В итоге чиновники обошлись лаконичным объяснением устами пресс-секретаря Анатолия Карманова: «В связи с тем, что прямого подчинения нет, конфликт интересов не усматривается». Отсутствие специалиста в открытых источниках информации — на сайте и в справочнике — здесь объяснили «недосмотром со стороны курирующих специалистов» и пообещали «в ближайшее время исправить».

Иван Иванов
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