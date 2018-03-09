06:53 09 марта 2018 0

Дональд Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном Фото: сайт Дональда Трампа / donaldjtrump.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о готовности отказаться от испытаний ядерного оружия и пусковых установок и о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил советник южнокорейского президента по безопасности Чон Ый Ён.

По его словам, во время встречи с Ким Чен Ыном последний заявил о своей приверженности с денуклеаризации [сокращение арсеналов ядерного оружия] и готов отказаться от испытаний, если КНДР будет гарантирована безопасность от внешних военных угроз, пишет РИА «Новости».

Более того, Ким Чен Ын направил приглашение о встрече президенту США Дональду Трампу, причем встретиться с американским лидером он хочет «как можно скорее». Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп готов к встрече. Предварительно, она должна состояться до мая.

Ранее, напомним, Северная Корея объявила о желании реализовать идею «национального воссоединения» и создать обстановку на полуострове.