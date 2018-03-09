07:18 09 марта 2018 0

Снимки Костенко размещены на страничке некой девушки по имени Мира Фото: depositphotos.com © URA.RU

Фотографии Анастасии Костенко, новой жены экс-супруга Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова, обнаружились на турецком сайте эскорт-услуг. Обнаружили их поклонники пары, они же рассказали об этом в соцсетях.

Как передает РЕН-ТВ, снимки Костенко размещены на страничке некой девушки по имени Мира. В прилагаемой анкете перечислены интим-услуги, которые готова оказать Мира, и их цены, а также контакты красавицы.

Между тем, интернет-пользователи отметили, что фотографии, оказавшиеся на сайте эскорт-услуг, взяты со странички Анастасии в Instagram. Все эти снимки публиковались в открытом доступе и, по-видимому, были просто использованы администраторами сайта для привлечения клиентов.