Лукашенко поехал в Китай, чтобы увидеться с Путиным

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику (КНР), где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
«Самолет главы государства вылетел с аэродрома в Болбасово и взял курс на китайский город Тяньцзинь, где 31 августа — 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества», — сказано в публикации БЕЛТА. Планируется, что в ходе своего визита в КНР Лукашенко встретится с Путиным на полях ШОС.
Заседание Совета глав государств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станет крупнейшим мероприятием за всю историю организации. На встречу прибудут руководители свыше 20 государств, а также представители 10 международных организаций. На месте событий также будут присутствовать корреспонденты URA.RU из кремлевского пула Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что на полях ШОС состоится важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам дипломата, предстоящие переговоры станут событием исторического масштаба и значительно укрепят двусторонние отношения между государствами.
