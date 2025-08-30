Лукашенко поехал в Китай, чтобы увидеться с Путиным

БЕЛТА: самолет Лукашенко вылетел в китайский Тяньцзинь
На саммите ШОС может состояться встреча Лукашенко и Путина
На саммите ШОС может состояться встреча Лукашенко и Путина Фото:

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику (КНР), где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

«Самолет главы государства вылетел с аэродрома в Болбасово и взял курс на китайский город Тяньцзинь, где 31 августа — 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества», — сказано в публикации БЕЛТА. Планируется, что в ходе своего визита в КНР Лукашенко встретится с Путиным на полях ШОС.

Заседание Совета глав государств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станет крупнейшим мероприятием за всю историю организации. На встречу прибудут руководители свыше 20 государств, а также представители 10 международных организаций. На месте событий также будут присутствовать корреспонденты URA.RU из кремлевского пула Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

Ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что на полях ШОС состоится важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам дипломата, предстоящие переговоры станут событием исторического масштаба и значительно укрепят двусторонние отношения между государствами.

