Мощный пожар вспыхнул на рынке в Волгограде. Фото

На севере Волгограда на площади 100 кв метров вспыхнул пожар на рынке
Причины возгорания на данный момент неизвестны
Причины возгорания на данный момент неизвестны

На севере Волгограда загорелся рынок. Огнем охвачены торговые павильоны на площади 100 квадратных метров. Об этом рассказали в городской администрации.

«Сегодня в Тракторозаводском районе по адресу ул. Михайлова, 3 произошло возгорание торговых павильонов. Огонь охватил порядка 100 квадратных метров», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Администрация Волгограда».

Дым от пожара виден за многие километры. Отмечается, что люди пытаются спасти часть привезенного товара, а некоторые уже подсчитывают убытки. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. По предварительным данным, пострадавших от пожара нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Дым от пожара видно за многие километры
Дым от пожара видно за многие километры
Фото:

