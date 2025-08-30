На севере Волгограда загорелся рынок. Огнем охвачены торговые павильоны на площади 100 квадратных метров. Об этом рассказали в городской администрации.
«Сегодня в Тракторозаводском районе по адресу ул. Михайлова, 3 произошло возгорание торговых павильонов. Огонь охватил порядка 100 квадратных метров», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Администрация Волгограда».
Дым от пожара виден за многие километры. Отмечается, что люди пытаются спасти часть привезенного товара, а некоторые уже подсчитывают убытки. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. По предварительным данным, пострадавших от пожара нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.