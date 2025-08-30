Ученые предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце

В субботу, 30 августа, на Солнце ожидается высокая активность с вероятными вспышками класса X — максимального уровня по международной шкале. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). По данным астрофизиков, вспышки такого типа способны воздействовать на Землю, однако геомагнитная обстановка на планете остается стабильной.
«Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — сохраняются риски сильных вспышек, включая вспышки высшего балла, в зоне влияния на Землю», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ИКИ РАН.
По сообщению ученых, в течение последних суток геомагнитная ситуация сохранялась стабильной, несмотря на высокий уровень вспышечной активности. При этом угрозы для Земли зарегистрировано не было.
Ранее, 28 августа, на одной из областей Солнца появилось около сотни новых пятен. Это произошло в области светила под номером 4197. Исследователи выразили удивление тому факту, что энергия никуда не делась, поскольку обычно при такой активности происходят вспышки, пишет 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.