Избитый на концерте The Prodigy челябинец отказался от похода в больницу

Во время концерта досталось одному из зрителей
Челябинец, который пострадал во время концерта группы The Prodigy, не обращался за помощью в больницы. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе управления МВД по Челябинску.
«На концерте The Prodigy никто в полицию и к медикам не обращался. Из больниц сообщений об обращении пациентов с причинением телесных повреждений не поступало. Однако по материалам СМИ организована проверка отделом полиции по Центральному району», — отметили представители ведомства.
Во время выступления легендарного рейв-коллектива тучный мужчина выругался в адрес танцующих фанатов. В ответ уральца повалили на пол и разбили лицо. Зрители концерта в соцсетях преимущественно поддержали нападавших.