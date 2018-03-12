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12 марта 2018
16:47  12 марта 2018 0

В ЦВО покончил с собой главный энергетик химического арсенала

Подполковник свел счеты с жизнью после выявленной недостачиФото: Сергей Чаша, «ОК»

В Центральном военном округе свел счеты с жизнью 40-летний подполковник Сергей Чаша, служивший главным энергетиком Марадыковского химического арсенала в Кировской области, где хранится и ведется утилизация химоружия.

Сменившись с дежурства, офицер не сдал табельное оружие, сообщает портал 1istochnik.ru. По предварительным данным, незадолго до этого на объекте проводилась проверка и была выявлена крупная недостача.

«Ведется следствие. Позже информация будет опубликована на сайте», — сказал «URA.RU» Алексей Садовский, заместитель руководителя отдела военного следственного управления по Центральному военному округу СК РФ.

Александр Лукманов
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