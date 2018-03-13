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14 марта 2018
13 марта 2018
23:45  13 марта 2018 0

Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в жилом доме в Петербурге. Есть жертвы

Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, медицина, скорая помошь
Один человек госпитализированФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Петербурге завершены поисковые работы в многоэтажном жилом доме № 219 на проспекте Народного ополчения, где произошел взрыв. Сейчас в здание отключили подачу газа и электричества.

Из жилого дома, напомним, было эвакуировано 82 человека, в том числе шесть лежачих больных, которых временно разместили в одной из больниц. На месте происшествия бригада скорой помощи оказала помощь двум пострадавшим. Один из них отказался от госпитализации, а второго доставили в лечебное учреждение, передает телеканал 360. Для остальных жильцов дома развернут пункт временного размещения в расположенной неподалеку гимназии.

Как сообщает RT, следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как ранее сообщало «URA.RU», Петербурге на улице Народного ополчения в жилом доме частично обрушились панельные перекрытия. Судя по всему, разрушенным оказался фасад здания между восьмым и девятым этажами. В соседних квартирах выбило стекла, а обломки от фасада рухнули на припаркованные поблизости от дома автомобили. Очевидцы уверяют, что перед происшествием услышали громкий хлопок.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
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