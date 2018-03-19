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19 марта 2018
14:55  19 марта 2018 1

Уральские энергетики внедряют «умные» сети

Новую технологию протестируют в ЗауральеФОТО: tavrida.com

Зауралье станет площадкой для реализации пилотного проекта по внедрению в электросетевой комплекс технологии Smart Grid («умные сети»). Развитие сетей СУЭНКО на техсовете обсудили специалисты компании и производители высокотехнологичного оборудования.

«Умные сети» установят в населенном пункте Введенское Курганской области. Там есть участки под застройку и две подстанции — «Боровская» и «Логовушка-Тяга». Обе рассчитаны на 110/10 кВ. Основная идея Smart Grid — сделать интеллектуальными передачу и распределение электроэнергии за счет насыщения сети электронными системами управления и диагностики с помощью высокотехнологичного оборудования. Секционирующий аппарат в случае аварии автоматически локализует место повреждения и восстанавливает электроснабжение потребителей на технически исправных участках. Благодаря этому перерывы в энергоснабжении и количество отключенных потребителей будут сведены к минимуму, пояснили в компании. Протестированные в Введенском «умные сети» затем планируют запустить в Тюменской области.

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) — межрегиональная многопрофильная компания Тюменской и Курганской областей. Ее филиалы действуют в Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске. Протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов).

Виктор Жуков
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