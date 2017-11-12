Накануне гастролей на Украину лидер «Машины времени» Андрей Макаревич прогнал из группы клавишника Андрея Державина, который поддержал вхождение Крыма в состав России. Об этом сообщил украинский журналист Айдер Муждабаев.
Новость о том, что Макаревич прогнал из своей группы Державина, обсуждалась еще в 2015 году. Якобы Державин с еще одним участником коллектива — директором группы Владимиром Сапуновым подписали письмо в поддержку российского президента и его политики. Но тогда Макаревич заявил, что информация о расколе коллектива не соответствует действительности, напоминает портал Life.ru.
3 ноября, как писало «URA.RU», на Украине призвали подписать специальное обращение к Минкультуры Украины, СБУ и Госпогранслужбе о том, чтобы не пускать Владимир Сапунова и Андрея Державина в составе группы с концертами в стране.
Журналист Айдер Муждабаев тогда выразил мнение, что Макаревич отнесется к решению украинских властей «с пониманием». Он отметил, что к самому лидеру «Машины времени» претензий со стороны украинских политиков и общественных деятелей нет. Сам Макаревич в вопросе принадлежности Крыма поддерживает украинских политиков. Он неоднократно заявлял, что считает вхождение полуострова в состав России незаконным.