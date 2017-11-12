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12 ноября 2017
14:10  12 ноября 2017 0

Макаревич выгнал из «Машины времени» музыканта, поддержавшего русский Крым

Открытая лицензия 07.07.2015. Андрей Макаревич., макаревич андрей
Андрей Макаревич выгнал из группы клавишника за поддержку политики российского президентаФото: Вадим Кондратьев/Wikipedia

Накануне гастролей на Украину лидер «Машины времени» Андрей Макаревич прогнал из группы клавишника Андрея Державина, который поддержал вхождение Крыма в состав России. Об этом сообщил украинский журналист Айдер Муждабаев.

Новость о том, что Макаревич прогнал из своей группы Державина, обсуждалась еще в 2015 году. Якобы Державин с еще одним участником коллектива — директором группы Владимиром Сапуновым подписали письмо в поддержку российского президента и его политики. Но тогда Макаревич заявил, что информация о расколе коллектива не соответствует действительности, напоминает портал Life.ru.

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3 ноября, как писало «URA.RU», на Украине призвали подписать специальное обращение к Минкультуры Украины, СБУ и Госпогранслужбе о том, чтобы не пускать Владимир Сапунова и Андрея Державина в составе группы с концертами в стране.

Журналист Айдер Муждабаев тогда выразил мнение, что Макаревич отнесется к решению украинских властей «с пониманием». Он отметил, что к самому лидеру «Машины времени» претензий со стороны украинских политиков и общественных деятелей нет. Сам Макаревич в вопросе принадлежности Крыма поддерживает украинских политиков. Он неоднократно заявлял, что считает вхождение полуострова в состав России незаконным.

Нина Калинина
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