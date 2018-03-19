Управление Росреестра по ХМАО-Югре зарегистрировало в государственном каталоге географических названий упразднение четырех населенных пунктов. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Речь идет о поселках Сотниково (Октябрьский район) и Нюрих (Советский район), а также деревнях Новинская (Березовский район) и Пугъюг (Нижневартовский район). Фактически эти поселения перестали существовать.
Решение об упразднении поселков было принято Думой ХМАО в связи с отсутствием в них зарегистрированного и постоянно проживающего населения. Ранее в населенных пунктах проживало около 20-40 человек, но все они сменили место жительства после 2010 года.
Это не первые заброшенные поселения на территории современной Югры. Наиболее известными «городами-призраками», расположенными в регионе, являются поселок Неройка и комплекс сооружений военно-воздушной базы Югорск-2. Неройка была поселком добытчиков горного хрусталя и кварца в горах Приполярного Урала. С коллапсом проекта «Полярный кварц» Неройка обезлюдела.
Военная база «Югорск-2» была построена в 1960-х годах, после полета американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого под Свердловском. Расположенная в поселке войсковая часть ПВО была ликвидирована в 90-е. Сейчас территория базы считается микрорайном Югорска. Сохранились военные сооружения и бункеры.