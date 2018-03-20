Таинственно пропавший малайзийский Boeing «нашли» на картах Google

09:55 20 марта 2018 0

Эксперт-любитель провел расследование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Австралийский инженер-механик Питер Макмахон заявил, что ему удалось обнаружить на картах Google пропавший пассажирский самолет Boeing «Малайзийских авиалиний». По словам исследователя, очертания таинственно исчезнувшего лайнера хорошо видны.

Макмахон опубликовал снимки предполагаемого места падения Boeng. По его предположениям, лайнер находится недалеко от Сейшельского острова Руанд. Там, где его как раз не искали. Энтузиаст отмечает, что корпус Boeing отчетливо проступает из воды, на нем видны пулевые отверстия. Австралиец убежден, что эксперты, нанятые правительством США, знают о местонахождении упавшего лайнера, но скрывают его от общественности, пишет The Sun.

В марте 2014 самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в небе над Индийским океаном. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Поиски лайнера не увенчались успехом. Летевших в самолете людей признали погибшими. В этом году власти Малайзии решили возобновить поиски самолета. Они пообещали заплатить американской компании Ocean Infinity 70 миллионов долларов в случае, если она за 3 месяца найдет пропавший лайнер.

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, пилот Олег Смирнов в интервью «Национальной службе новостей» назвал крушение малайзийского Boeing «самым таинственным и загадочным исчезновением за всю историю гражданской авиации».

1/3 ФОТО: Google Maps

Как ранее сообщало «URA.RU», другой пассажирский самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс по маршруту Малайзия— Амстердам, потерпел крушение в июле 2014 года в Донецкой области.

Позднее украинский военнослужащий заявил, что в уничтожении «Боинга» виновен летчик Владислав Волошин, который управлял штурмовиком ВВС Украины Су-25. Недавно стало известно, что он покончил с собой. По словам родственников погибшего, в последнее время он находился в подавленном состоянии и пугал «тревожными намерениями».