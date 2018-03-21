В России изобрели аппарат, который позволит увеличить среднюю продолжительность жизни

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ ядерной физики, входящий в госкорпорацию «Росатом», разработал уникальный аппарат ингаляционной терапии. Аналогов в мире нет. На рынок его планируют вывести в 2019 году.
Аппарат ингаляционной терапии оксидом азота «Тианокс» для лечения нарушений легочного кровообращения уже прошел клинические испытания, сообщает ТАСС. Сегодня для такого лечения используются ингаляции оксида азота (NO), который получают химическим способом на стационарных станциях и в больницы доставляют в баллонах. Разработка «Росатома» позволит отказаться от таких сложных механизмов, потому что «Тианокс» синтезирует NO в газовом разряде из воздуха непосредственно во время проведения терапии.
«На сегодняшний день потребность рынка — 10 тысяч таких приборов, на тысячу приборов мы уже имеем фактический заказ. Стоит каждый из них 2,5 миллиона рублей», — рассказал директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков. Финансовая емкость проекта составляет 2,3 миллиарда рублей. Разработка защищена пятью патентами в России. В следующем году планируется получить патенты на внешних рынках. Внедрение тысячи таких аппаратов, по мнению экспертов, приведет к увеличению средней продолжительности жизни в России на 2,5 года.
В основе разработки лежит теория взрыва. По словам директора Научно-производственного центра Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Виктора Селемира, аппарат «Тианокс» можно использовать при всех патологиях кровообращения. Он добавил, что такая машина позволит сократить количество смертей на 100 — 150 тысяч в год.