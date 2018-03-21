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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:45  21 марта 2018 0

В детской больнице на Урале больные лежат на рваных простынях. ФОТО

Руководство больницы пообещало исправить ситуациюФото: kirill-potapov.livejournal.com

В Сети появились фотографии из детского отделения Центральной городской больницы города Березовский в Свердловской области, которые выложила местная жительница. Женщина лежит в больнице с ребенком, и увиденное она назвала «Страх и ужас в детской городской больнице города Березовского».

«Подушки 50-х годов, матрасы тоже, пеленальник, как будто из старого серванта. Лежим вторую неделю, постельное белье не меняется, пеленок нет, я из дому принесла свои. Ведро под грязные пеленки есть, а пеленок нет. Позор какой! Простите, просто эмоции! Совсем больница обнищала…» — написала автор фотографий.

Редакция «URA.RU» обратилась в ЦГБ Березовского с просьбой прокомментироваьт снимки. В больнице объяснили, что уже несколько лет они не имеют собственного постельного белья и пользуются услугами сторонней организации.

«В настоящее время больница имеет контракт с организацией, которая предоставляет постельное белье, стирает и меняет его. Если у пациентов порвалось белье, то следует обратиться к сестре-хозяйке или заведующему отделением. Мы сожалеем, что такая ситуация произошла, будем предъявлять претензии к фирме. Белье меняется по мере загрязнения. Если оно испачкалось, надо подойти к сестре-хозяйке, заведующему отделением, вплоть до главврача — он доступен для пациентов. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по капитальному ремонту нашей больницы, который должен начаться уже в этом году. Также мы закупим новый мягкий инвентарь и заменим матрацы», — объяснила «URA.RU» Наталья Голубкова, пресс-секретарь ЦГБ Березовского.

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Рваные простыни Фото: kirill-potapov.livejournal.com

Александр Лукманов
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