В Екатеринбурге открылись катки: где покататься и сколько это стоит

В Екатеринбурге минимальный вход на каток обойдется в 199 рублей

16 декабря 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Все катки работают ежедневно, а на некоторых можно даже бесплатно покататься днем Фото: Размик Закарян © URA.RU Главные катки Екатеринбурга уже начали встречать посетителей. Помимо традиционного катания, горожане могут взять уроки у тренеров, угоститься едой и многое другое. Сколько стоит покататься в разных районах города и как работают площадки — в подборке URA.RU. Каток «Снежинка» В декабре на каток возле спортивного комплекса «Юность» пускают только со своими коньками, переобуться можно на скамейках на улице, а вот прокат и теплые раздевалки откроются лишь в январе. На катке есть фотозоны, фудтрак с горячими перекусами и напитками. Каток работает с понедельника по пятницу с 19:00 до 22:00, в субботу — с 17:00 до 22:00, в воскресенье — с 15:00 до 22:00. Стоимость выхода на лед: бесплатно для участников СВО (при наличии подтверждающих документов), дети до 7 лет — 50 рублей, для детей из многодетных малообеспеченных семей — 100 рублей, для студентов, школьников с 8 лет и пенсионеров — 200 рублей в будни и 250 рублей в выходные и праздники, для взрослых — 300 рублей. Каток готов, но надевать коньки придется на улице Фото: telegram-канал «Юность» Каток на «Динамо» В будние дни посетителей ждут с 17:00 до 22:00, в выходные — с 12:00 до 22:00. Стоимость для взрослых — 250 рублей, студенты, школьники, многодетные — 200 рублей, пенсионеры в будние — бесплатно, в выходные — 200 рублей. Инвалиды и дети до 6 лет (включительно) могут рассчитывать на бесплатный вход. Коньки выдают напрокат на 1,5 часа за 200 рублей, взамен нужно оставить залог: водительское удостоверение, «Екарту», пенсионное удостоверение. Здесь же работает школа катания, где детей от трех лет тренер ставит на коньки. Гостей на «Динамо» ждут ежедневно Фото: группа «Ледовые катки Екатеринбурга ЕКАТОК» Каток «Северное сияние» В парке Маяковского сеансы катания проходят ежедневно: в понедельник — с 17:00 до 22:00, вторник—четверг — с 10:00 до 22:00, пятница, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. На катке посетители найдут теплую станцию, где можно погреть руки, островок отдыха и фудкорт. Чтобы попасть на лед, нужно купить специальную карточку за 75 рублей, в дальнейшем ее можно пополнять. Выход на лед со своими коньками в будни бесплатный — до 13:00, затем до 18:00 — взрослые 300 рублей, дети — 200 рублей, после шести вечера — 350 и 250 соответственно. В выходные и праздники — 300 рублей взрослый и 200 рублей детский (до 13:00), 350 и 250 рублей (с 13:00 до 16:00), после 16:00 — 500 и 250 рублей. Если же брать коньки в аренду на час, то в будни до 13:00 — 400 рублей за вход для всех, с 13:00 до 18:00 — для взрослых стоит 700 рублей, юных спортсменов — 600 рублей, после 18:00 — 750 и 650 рублей. В выходные и праздники существенно дороже: до 13:00 — 700 рублей взрослый билет, детский обойдется в 600, до 16:00 — 750 рублей и 650 рублей, после — 1000 и 850 соответственно. За дополнительный час придется отдать: в будний день — 400 рублей, выходные и праздники — 500 рублей. Во всех случаях можно получить скидку 20%, оплатив билет по СБП, на допуслуги и товары она не распространяется. Бесплатный вход для детей до 6 лет включительно. Также в будние дни до 15:00 могут спокойно войти дети-сироты, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, многодетные семьи с детьми до 16 лет, пенсионеры, студенты очной формы обучения и школьники. На катке можно воспользоваться камерами хранения за 150 рублей либо бесплатно — при оформлении проката. На «Северном сиянии» можно воспользоваться камерами хранения за 150 рублей либо бесплатно при оформлении проката Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Каток «Ледок» В будни вход на каток у ТЦ Veer Mall стоит 199 рублей для взрослых, 149 рублей — для детей до 12 лет включительно, после 18:00 — 249 и 199 рублей соответственно. В выходные днем на площадку пускают за 249 и 199 рублей, вечером — за 299 и 249 рублей. На месте есть аренда коньков — 250 рублей в час, камера хранения — 50 рублей. Бесплатный вход для детей до 5 лет, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, а для многодетных семей и участников СВО действует скидка 30%. Здесь же на катке можно найти кафе Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Каток в СК «Калининец» Место для отдыха ждет посетителей каждый день: в понедельник с 14:00 до 22:00, вторник—пятница — с 12:00 до 22:00, выходные — с 10:00 до 22:00. Вход на каток платный после 14:00 и в выходные дни. На своих коньках во все дни дети с 7 до 14 лет и пенсионеры смогут прокатиться за 150 рублей, взрослые — 250 рублей. Если же брать коньки на прокат — во все дни на один час детский билет и проход для пенсионеров обойдется в 400 рублей, взрослый — 500 рублей. На катке можно посетить четыре занятия по фигурному катанию, стоимость — 3200 рублей. Также есть прокат ассистента — 100 рублей, заточка коньков — 200 рублей. Каток не очень большой, но уютный Фото: группа «Спорткомплекс „Калининец“» Каток «Локомотив-Изумруд» С понедельника по пятницу екатеринбуржцы могут кататься с 15:00 до 22:00, выходные и праздничные дни — с 12:00 до 22:00. Режим работы 31 декабря — с 12:00 до 16:00. Взрослый билет стоит 200 рублей, для студентов и школьников, пенсионеров, участников СВО и боевых действий — 150 рублей (при предъявлении документов), детям до 7 лет вход бесплатный. Коньки в прокат отдадут за 200 рублей в час. Необходим залог — водительское удостоверение или 3000 рублей. Детям до 14 лет без сопровождения родителей — «Екарта» с фото или медполис с фото. На месте есть гардероб, стоимость услуг — 20 рублей, заточить коньки можно за 250 рублей за одну пару. Такой ровный лед ждет гостей в СК «Локомотив-Изумруд» Фото: группа СК «Локомотив-Изумруд» Каток у ТРЦ «Радуга Парк» Ледовая площадка работает ежедневно с 10:30 до 21:00. Стоимость входа со своими коньками: дети до 5 лет могут кататься бесплатно, от 5 до 14 лет до 18:00 — 200 рублей (в будни) и 250 рублей (в выходные и праздники). Дети от 14 лет до 18:00 — 250 рублей (будни), с 18:00 до 20:30 — 300 рублей (будни, выходные и праздники). До шести вечера пенсионеры могут кататься бесплатно, после 18:00 — за 300 рублей. Аренда коньков стоит 300 рублей в час (выход на лед оплачивается отдельно), дополнительно нужен залог 2000 рублей или документ. Прокат опоры для катания — 250 рублей в час, защитное снаряжение — 100 рублей. Семья из трех человек может арендовать коньки на час на всех за 1350 рублей. Каток у «Радуги Парк» окружен деревьями, что делает площадку уютной Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Каток «ПрокаТут» В Преображенском парке в Академическом районе каток работает в будние дни с 12:00 до 23:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 23:00. Чтобы попасть внутрь, нужно купить карточку для входа за 50 рублей. Вход со своими коньками — 250 рублей (в будние дни, билет действует в течение 2 часов), 300 рублей (выходные и праздничные дни, билет действует в течение 2 часов), 200 рублей (с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00, кроме праздников, билет действует в течение двух часов), 200 рублей (для пенсионеров, членов многодетных семей, участников СВО и инвалидов при предъявлении документа, подтверждающего льготу). Бесплатный вход — для детей до 5 лет включительно при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Прокат коньков на час стоит 250 рублей, последующие часы — 100, на сутки — 600. Опора для катания выдается бесплатно. Заточка коньков — 250 рублей пара. На месте работают тренеры — у них можно записаться на индивидуальную или групповую тренировку. Так выглядит каток в Академическом сверху Фото: группа «Компания „ПрокаТут“» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные катки Екатеринбурга уже начали встречать посетителей. Помимо традиционного катания, горожане могут взять уроки у тренеров, угоститься едой и многое другое. Сколько стоит покататься в разных районах города и как работают площадки — в подборке URA.RU. В декабре на каток возле спортивного комплекса «Юность» пускают только со своими коньками, переобуться можно на скамейках на улице, а вот прокат и теплые раздевалки откроются лишь в январе. На катке есть фотозоны, фудтрак с горячими перекусами и напитками. Каток работает с понедельника по пятницу с 19:00 до 22:00, в субботу — с 17:00 до 22:00, в воскресенье — с 15:00 до 22:00. Стоимость выхода на лед: бесплатно для участников СВО (при наличии подтверждающих документов), дети до 7 лет — 50 рублей, для детей из многодетных малообеспеченных семей — 100 рублей, для студентов, школьников с 8 лет и пенсионеров — 200 рублей в будни и 250 рублей в выходные и праздники, для взрослых — 300 рублей. В будние дни посетителей ждут с 17:00 до 22:00, в выходные — с 12:00 до 22:00. Стоимость для взрослых — 250 рублей, студенты, школьники, многодетные — 200 рублей, пенсионеры в будние — бесплатно, в выходные — 200 рублей. Инвалиды и дети до 6 лет (включительно) могут рассчитывать на бесплатный вход. Коньки выдают напрокат на 1,5 часа за 200 рублей, взамен нужно оставить залог: водительское удостоверение, «Екарту», пенсионное удостоверение. Здесь же работает школа катания, где детей от трех лет тренер ставит на коньки. В парке Маяковского сеансы катания проходят ежедневно: в понедельник — с 17:00 до 22:00, вторник—четверг — с 10:00 до 22:00, пятница, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. На катке посетители найдут теплую станцию, где можно погреть руки, островок отдыха и фудкорт. Чтобы попасть на лед, нужно купить специальную карточку за 75 рублей, в дальнейшем ее можно пополнять. Выход на лед со своими коньками в будни бесплатный — до 13:00, затем до 18:00 — взрослые 300 рублей, дети — 200 рублей, после шести вечера — 350 и 250 соответственно. В выходные и праздники — 300 рублей взрослый и 200 рублей детский (до 13:00), 350 и 250 рублей (с 13:00 до 16:00), после 16:00 — 500 и 250 рублей. Если же брать коньки в аренду на час, то в будни до 13:00 — 400 рублей за вход для всех, с 13:00 до 18:00 — для взрослых стоит 700 рублей, юных спортсменов — 600 рублей, после 18:00 — 750 и 650 рублей. В выходные и праздники существенно дороже: до 13:00 — 700 рублей взрослый билет, детский обойдется в 600, до 16:00 — 750 рублей и 650 рублей, после — 1000 и 850 соответственно. За дополнительный час придется отдать: в будний день — 400 рублей, выходные и праздники — 500 рублей. Во всех случаях можно получить скидку 20%, оплатив билет по СБП, на допуслуги и товары она не распространяется. Бесплатный вход для детей до 6 лет включительно. Также в будние дни до 15:00 могут спокойно войти дети-сироты, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, многодетные семьи с детьми до 16 лет, пенсионеры, студенты очной формы обучения и школьники. На катке можно воспользоваться камерами хранения за 150 рублей либо бесплатно — при оформлении проката. В будни вход на каток у ТЦ Veer Mall стоит 199 рублей для взрослых, 149 рублей — для детей до 12 лет включительно, после 18:00 — 249 и 199 рублей соответственно. В выходные днем на площадку пускают за 249 и 199 рублей, вечером — за 299 и 249 рублей. На месте есть аренда коньков — 250 рублей в час, камера хранения — 50 рублей. Бесплатный вход для детей до 5 лет, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, а для многодетных семей и участников СВО действует скидка 30%. Место для отдыха ждет посетителей каждый день: в понедельник с 14:00 до 22:00, вторник—пятница — с 12:00 до 22:00, выходные — с 10:00 до 22:00. Вход на каток платный после 14:00 и в выходные дни. На своих коньках во все дни дети с 7 до 14 лет и пенсионеры смогут прокатиться за 150 рублей, взрослые — 250 рублей. Если же брать коньки на прокат — во все дни на один час детский билет и проход для пенсионеров обойдется в 400 рублей, взрослый — 500 рублей. На катке можно посетить четыре занятия по фигурному катанию, стоимость — 3200 рублей. Также есть прокат ассистента — 100 рублей, заточка коньков — 200 рублей. С понедельника по пятницу екатеринбуржцы могут кататься с 15:00 до 22:00, выходные и праздничные дни — с 12:00 до 22:00. Режим работы 31 декабря — с 12:00 до 16:00. Взрослый билет стоит 200 рублей, для студентов и школьников, пенсионеров, участников СВО и боевых действий — 150 рублей (при предъявлении документов), детям до 7 лет вход бесплатный. Коньки в прокат отдадут за 200 рублей в час. Необходим залог — водительское удостоверение или 3000 рублей. Детям до 14 лет без сопровождения родителей — «Екарта» с фото или медполис с фото. На месте есть гардероб, стоимость услуг — 20 рублей, заточить коньки можно за 250 рублей за одну пару. Ледовая площадка работает ежедневно с 10:30 до 21:00. Стоимость входа со своими коньками: дети до 5 лет могут кататься бесплатно, от 5 до 14 лет до 18:00 — 200 рублей (в будни) и 250 рублей (в выходные и праздники). Дети от 14 лет до 18:00 — 250 рублей (будни), с 18:00 до 20:30 — 300 рублей (будни, выходные и праздники). До шести вечера пенсионеры могут кататься бесплатно, после 18:00 — за 300 рублей. Аренда коньков стоит 300 рублей в час (выход на лед оплачивается отдельно), дополнительно нужен залог 2000 рублей или документ. Прокат опоры для катания — 250 рублей в час, защитное снаряжение — 100 рублей. Семья из трех человек может арендовать коньки на час на всех за 1350 рублей. В Преображенском парке в Академическом районе каток работает в будние дни с 12:00 до 23:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 23:00. Чтобы попасть внутрь, нужно купить карточку для входа за 50 рублей. Вход со своими коньками — 250 рублей (в будние дни, билет действует в течение 2 часов), 300 рублей (выходные и праздничные дни, билет действует в течение 2 часов), 200 рублей (с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00, кроме праздников, билет действует в течение двух часов), 200 рублей (для пенсионеров, членов многодетных семей, участников СВО и инвалидов при предъявлении документа, подтверждающего льготу). Бесплатный вход — для детей до 5 лет включительно при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Прокат коньков на час стоит 250 рублей, последующие часы — 100, на сутки — 600. Опора для катания выдается бесплатно. Заточка коньков — 250 рублей пара. На месте работают тренеры — у них можно записаться на индивидуальную или групповую тренировку.