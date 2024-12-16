В Екатеринбурге открылись катки: где покататься и сколько это стоит

В Екатеринбурге минимальный вход на каток обойдется в 199 рублей
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Лесной каток в Радуга парке. Екатеринбург, каток, радуга парк
Все катки работают ежедневно, а на некоторых можно даже бесплатно покататься днем Фото:

Главные катки Екатеринбурга уже начали встречать посетителей. Помимо традиционного катания, горожане могут взять уроки у тренеров, угоститься едой и многое другое. Сколько стоит покататься в разных районах города и как работают площадки — в подборке URA.RU.

Каток «Снежинка»

В декабре на каток возле спортивного комплекса «Юность» пускают только со своими коньками, переобуться можно на скамейках на улице, а вот прокат и теплые раздевалки откроются лишь в январе. На катке есть фотозоны, фудтрак с горячими перекусами и напитками. Каток работает с понедельника по пятницу с 19:00 до 22:00, в субботу — с 17:00 до 22:00, в воскресенье — с 15:00 до 22:00.

Стоимость выхода на лед: бесплатно для участников СВО (при наличии подтверждающих документов), дети до 7 лет — 50 рублей, для детей из многодетных малообеспеченных семей — 100 рублей, для студентов, школьников с 8 лет и пенсионеров — 200 рублей в будни и 250 рублей в выходные и праздники, для взрослых — 300 рублей.

Каток готов, но надевать коньки придется на улице
Каток готов, но надевать коньки придется на улице

Каток на «Динамо»

В будние дни посетителей ждут с 17:00 до 22:00, в выходные — с 12:00 до 22:00. Стоимость для взрослых — 250 рублей, студенты, школьники, многодетные — 200 рублей, пенсионеры в будние — бесплатно, в выходные — 200 рублей. Инвалиды и дети до 6 лет (включительно) могут рассчитывать на бесплатный вход. Коньки выдают напрокат на 1,5 часа за 200 рублей, взамен нужно оставить залог: водительское удостоверение, «Екарту», пенсионное удостоверение. Здесь же работает школа катания, где детей от трех лет тренер ставит на коньки.

Гостей на «Динамо» ждут ежедневно
Гостей на «Динамо» ждут ежедневно

Каток «Северное сияние»

В парке Маяковского сеансы катания проходят ежедневно: в понедельник — с 17:00 до 22:00, вторник—четверг — с 10:00 до 22:00, пятница, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. На катке посетители найдут теплую станцию, где можно погреть руки, островок отдыха и фудкорт.

Чтобы попасть на лед, нужно купить специальную карточку за 75 рублей, в дальнейшем ее можно пополнять. Выход на лед со своими коньками в будни бесплатный — до 13:00, затем до 18:00 — взрослые 300 рублей, дети — 200 рублей, после шести вечера — 350 и 250 соответственно. В выходные и праздники — 300 рублей взрослый и 200 рублей детский (до 13:00), 350 и 250 рублей (с 13:00 до 16:00), после 16:00 — 500 и 250 рублей.

Если же брать коньки в аренду на час, то в будни до 13:00 — 400 рублей за вход для всех, с 13:00 до 18:00 — для взрослых стоит 700 рублей, юных спортсменов — 600 рублей, после 18:00 — 750 и 650 рублей. В выходные и праздники существенно дороже: до 13:00 — 700 рублей взрослый билет, детский обойдется в 600, до 16:00 — 750 рублей и 650 рублей, после — 1000 и 850 соответственно. За дополнительный час придется отдать: в будний день — 400 рублей, выходные и праздники — 500 рублей. Во всех случаях можно получить скидку 20%, оплатив билет по СБП, на допуслуги и товары она не распространяется.

Бесплатный вход для детей до 6 лет включительно. Также в будние дни до 15:00 могут спокойно войти дети-сироты, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, многодетные семьи с детьми до 16 лет, пенсионеры, студенты очной формы обучения и школьники. На катке можно воспользоваться камерами хранения за 150 рублей либо бесплатно — при оформлении проката.

Каток «Северное сияние» в Парке Маяковского. Екатеринбург
На «Северном сиянии» можно воспользоваться камерами хранения за 150 рублей либо бесплатно при оформлении проката
Фото:

Каток «Ледок»

В будни вход на каток у ТЦ Veer Mall стоит 199 рублей для взрослых, 149 рублей — для детей до 12 лет включительно, после 18:00 — 249 и 199 рублей соответственно. В выходные днем на площадку пускают за 249 и 199 рублей, вечером — за 299 и 249 рублей. На месте есть аренда коньков — 250 рублей в час, камера хранения — 50 рублей. Бесплатный вход для детей до 5 лет, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, а для многодетных семей и участников СВО действует скидка 30%.

Каток "Ледок". Екатеринбург
Здесь же на катке можно найти кафе
Фото:

Каток в СК «Калининец»

Место для отдыха ждет посетителей каждый день: в понедельник с 14:00 до 22:00, вторник—пятница — с 12:00 до 22:00, выходные — с 10:00 до 22:00. Вход на каток платный после 14:00 и в выходные дни. На своих коньках во все дни дети с 7 до 14 лет и пенсионеры смогут прокатиться за 150 рублей, взрослые — 250 рублей. Если же брать коньки на прокат — во все дни на один час детский билет и проход для пенсионеров обойдется в 400 рублей, взрослый — 500 рублей.

На катке можно посетить четыре занятия по фигурному катанию, стоимость — 3200 рублей. Также есть прокат ассистента — 100 рублей, заточка коньков — 200 рублей.

Каток не очень большой, но уютный
Каток не очень большой, но уютный

Каток «Локомотив-Изумруд»

С понедельника по пятницу екатеринбуржцы могут кататься с 15:00 до 22:00, выходные и праздничные дни — с 12:00 до 22:00. Режим работы 31 декабря — с 12:00 до 16:00. Взрослый билет стоит 200 рублей, для студентов и школьников, пенсионеров, участников СВО и боевых действий — 150 рублей (при предъявлении документов), детям до 7 лет вход бесплатный.

Коньки в прокат отдадут за 200 рублей в час. Необходим залог — водительское удостоверение или 3000 рублей. Детям до 14 лет без сопровождения родителей — «Екарта» с фото или медполис с фото. На месте есть гардероб, стоимость услуг — 20 рублей, заточить коньки можно за 250 рублей за одну пару.

Такой ровный лед ждет гостей в СК «Локомотив-Изумруд»
Такой ровный лед ждет гостей в СК «Локомотив-Изумруд»

Каток у ТРЦ «Радуга Парк»

Ледовая площадка работает ежедневно с 10:30 до 21:00. Стоимость входа со своими коньками: дети до 5 лет могут кататься бесплатно, от 5 до 14 лет до 18:00 — 200 рублей (в будни) и 250 рублей (в выходные и праздники). Дети от 14 лет до 18:00 — 250 рублей (будни), с 18:00 до 20:30 — 300 рублей (будни, выходные и праздники). До шести вечера пенсионеры могут кататься бесплатно, после 18:00 — за 300 рублей.

Аренда коньков стоит 300 рублей в час (выход на лед оплачивается отдельно), дополнительно нужен залог 2000 рублей или документ. Прокат опоры для катания — 250 рублей в час, защитное снаряжение — 100 рублей. Семья из трех человек может арендовать коньки на час на всех за 1350 рублей.

Каток в Радуга Парк. Екатеринбург
Каток у «Радуги Парк» окружен деревьями, что делает площадку уютной
Фото:

Каток «ПрокаТут»

В Преображенском парке в Академическом районе каток работает в будние дни с 12:00 до 23:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 23:00. Чтобы попасть внутрь, нужно купить карточку для входа за 50 рублей. Вход со своими коньками — 250 рублей (в будние дни, билет действует в течение 2 часов), 300 рублей (выходные и праздничные дни, билет действует в течение 2 часов), 200 рублей (с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00, кроме праздников, билет действует в течение двух часов), 200 рублей (для пенсионеров, членов многодетных семей, участников СВО и инвалидов при предъявлении документа, подтверждающего льготу). Бесплатный вход — для детей до 5 лет включительно при предъявлении документа, подтверждающего возраст.

Прокат коньков на час стоит 250 рублей, последующие часы — 100, на сутки — 600. Опора для катания выдается бесплатно. Заточка коньков — 250 рублей пара. На месте работают тренеры — у них можно записаться на индивидуальную или групповую тренировку.

Так выглядит каток в Академическом сверху
Так выглядит каток в Академическом сверху

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Главные катки Екатеринбурга уже начали встречать посетителей. Помимо традиционного катания, горожане могут взять уроки у тренеров, угоститься едой и многое другое. Сколько стоит покататься в разных районах города и как работают площадки — в подборке URA.RU. В декабре на каток возле спортивного комплекса «Юность» пускают только со своими коньками, переобуться можно на скамейках на улице, а вот прокат и теплые раздевалки откроются лишь в январе. На катке есть фотозоны, фудтрак с горячими перекусами и напитками. Каток работает с понедельника по пятницу с 19:00 до 22:00, в субботу — с 17:00 до 22:00, в воскресенье — с 15:00 до 22:00. Стоимость выхода на лед: бесплатно для участников СВО (при наличии подтверждающих документов), дети до 7 лет — 50 рублей, для детей из многодетных малообеспеченных семей — 100 рублей, для студентов, школьников с 8 лет и пенсионеров — 200 рублей в будни и 250 рублей в выходные и праздники, для взрослых — 300 рублей. В будние дни посетителей ждут с 17:00 до 22:00, в выходные — с 12:00 до 22:00. Стоимость для взрослых — 250 рублей, студенты, школьники, многодетные — 200 рублей, пенсионеры в будние — бесплатно, в выходные — 200 рублей. Инвалиды и дети до 6 лет (включительно) могут рассчитывать на бесплатный вход. Коньки выдают напрокат на 1,5 часа за 200 рублей, взамен нужно оставить залог: водительское удостоверение, «Екарту», пенсионное удостоверение. Здесь же работает школа катания, где детей от трех лет тренер ставит на коньки. В парке Маяковского сеансы катания проходят ежедневно: в понедельник — с 17:00 до 22:00, вторник—четверг — с 10:00 до 22:00, пятница, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. На катке посетители найдут теплую станцию, где можно погреть руки, островок отдыха и фудкорт. Чтобы попасть на лед, нужно купить специальную карточку за 75 рублей, в дальнейшем ее можно пополнять. Выход на лед со своими коньками в будни бесплатный — до 13:00, затем до 18:00 — взрослые 300 рублей, дети — 200 рублей, после шести вечера — 350 и 250 соответственно. В выходные и праздники — 300 рублей взрослый и 200 рублей детский (до 13:00), 350 и 250 рублей (с 13:00 до 16:00), после 16:00 — 500 и 250 рублей. Если же брать коньки в аренду на час, то в будни до 13:00 — 400 рублей за вход для всех, с 13:00 до 18:00 — для взрослых стоит 700 рублей, юных спортсменов — 600 рублей, после 18:00 — 750 и 650 рублей. В выходные и праздники существенно дороже: до 13:00 — 700 рублей взрослый билет, детский обойдется в 600, до 16:00 — 750 рублей и 650 рублей, после — 1000 и 850 соответственно. За дополнительный час придется отдать: в будний день — 400 рублей, выходные и праздники — 500 рублей. Во всех случаях можно получить скидку 20%, оплатив билет по СБП, на допуслуги и товары она не распространяется. Бесплатный вход для детей до 6 лет включительно. Также в будние дни до 15:00 могут спокойно войти дети-сироты, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, многодетные семьи с детьми до 16 лет, пенсионеры, студенты очной формы обучения и школьники. На катке можно воспользоваться камерами хранения за 150 рублей либо бесплатно — при оформлении проката. В будни вход на каток у ТЦ Veer Mall стоит 199 рублей для взрослых, 149 рублей — для детей до 12 лет включительно, после 18:00 — 249 и 199 рублей соответственно. В выходные днем на площадку пускают за 249 и 199 рублей, вечером — за 299 и 249 рублей. На месте есть аренда коньков — 250 рублей в час, камера хранения — 50 рублей. Бесплатный вход для детей до 5 лет, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, а для многодетных семей и участников СВО действует скидка 30%. Место для отдыха ждет посетителей каждый день: в понедельник с 14:00 до 22:00, вторник—пятница — с 12:00 до 22:00, выходные — с 10:00 до 22:00. Вход на каток платный после 14:00 и в выходные дни. На своих коньках во все дни дети с 7 до 14 лет и пенсионеры смогут прокатиться за 150 рублей, взрослые — 250 рублей. Если же брать коньки на прокат — во все дни на один час детский билет и проход для пенсионеров обойдется в 400 рублей, взрослый — 500 рублей. На катке можно посетить четыре занятия по фигурному катанию, стоимость — 3200 рублей. Также есть прокат ассистента — 100 рублей, заточка коньков — 200 рублей. С понедельника по пятницу екатеринбуржцы могут кататься с 15:00 до 22:00, выходные и праздничные дни — с 12:00 до 22:00. Режим работы 31 декабря — с 12:00 до 16:00. Взрослый билет стоит 200 рублей, для студентов и школьников, пенсионеров, участников СВО и боевых действий — 150 рублей (при предъявлении документов), детям до 7 лет вход бесплатный. Коньки в прокат отдадут за 200 рублей в час. Необходим залог — водительское удостоверение или 3000 рублей. Детям до 14 лет без сопровождения родителей — «Екарта» с фото или медполис с фото. На месте есть гардероб, стоимость услуг — 20 рублей, заточить коньки можно за 250 рублей за одну пару. Ледовая площадка работает ежедневно с 10:30 до 21:00. Стоимость входа со своими коньками: дети до 5 лет могут кататься бесплатно, от 5 до 14 лет до 18:00 — 200 рублей (в будни) и 250 рублей (в выходные и праздники). Дети от 14 лет до 18:00 — 250 рублей (будни), с 18:00 до 20:30 — 300 рублей (будни, выходные и праздники). До шести вечера пенсионеры могут кататься бесплатно, после 18:00 — за 300 рублей. Аренда коньков стоит 300 рублей в час (выход на лед оплачивается отдельно), дополнительно нужен залог 2000 рублей или документ. Прокат опоры для катания — 250 рублей в час, защитное снаряжение — 100 рублей. Семья из трех человек может арендовать коньки на час на всех за 1350 рублей. В Преображенском парке в Академическом районе каток работает в будние дни с 12:00 до 23:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 23:00. Чтобы попасть внутрь, нужно купить карточку для входа за 50 рублей. Вход со своими коньками — 250 рублей (в будние дни, билет действует в течение 2 часов), 300 рублей (выходные и праздничные дни, билет действует в течение 2 часов), 200 рублей (с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00, кроме праздников, билет действует в течение двух часов), 200 рублей (для пенсионеров, членов многодетных семей, участников СВО и инвалидов при предъявлении документа, подтверждающего льготу). Бесплатный вход — для детей до 5 лет включительно при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Прокат коньков на час стоит 250 рублей, последующие часы — 100, на сутки — 600. Опора для катания выдается бесплатно. Заточка коньков — 250 рублей пара. На месте работают тренеры — у них можно записаться на индивидуальную или групповую тренировку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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