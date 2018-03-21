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21 марта 2018
Главные новости Москвы
17:53  21 марта 2018 0

Сотрудники «Почты России» задержаны за кражу сотен посылок

Клипарт, всего понемногу, спецмашина, почта россии
На трех сотрудников «Почты России» заведено уголовное делоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве «Почта России» выявила сотрудников, которые украли несколько сотен международных посылок из сортировочного центра. Возбуждено уголовное дело, задержанных в скором времени уволят.

Расследование было начато после того, как в марте 2018 года в Чертаново были найдены оболочки почтовых отправлений, сообщается на сайте «Почты России». Выяснилось, что в кражах участвовали пять человек: три работника сортировочного центра и два водителя сторонней грузовой компании.

Все кражи совершались одинаково: сначала наиболее ценные посылки с электроникой складывали в отдельный контейнер, а затем контейнер вывозили по поддельной накладной и распродавали содержимое этих посылок. После того, как зародились подозрения в причастности работников к хищениям, за ними круглосуточно наблюдала служба безопасности «Почты России» совместно с полицией. Их задержали при очередной попытке кражи.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей. Адресатам похищенных посылок «Почта России» обещает возместить ущерб в соответствии с законом «О почтовой связи».

Накануне двух россиян задержали при попытке получения револьвера по почте, сообщает телеканал 360. Посылка пришла из Парагвая.

Ольга Кулакова
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