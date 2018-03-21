Сотрудники «Почты России» задержаны за кражу сотен посылок

В Москве «Почта России» выявила сотрудников, которые украли несколько сотен международных посылок из сортировочного центра. Возбуждено уголовное дело, задержанных в скором времени уволят.
Расследование было начато после того, как в марте 2018 года в Чертаново были найдены оболочки почтовых отправлений, сообщается на сайте «Почты России». Выяснилось, что в кражах участвовали пять человек: три работника сортировочного центра и два водителя сторонней грузовой компании.
Все кражи совершались одинаково: сначала наиболее ценные посылки с электроникой складывали в отдельный контейнер, а затем контейнер вывозили по поддельной накладной и распродавали содержимое этих посылок. После того, как зародились подозрения в причастности работников к хищениям, за ними круглосуточно наблюдала служба безопасности «Почты России» совместно с полицией. Их задержали при очередной попытке кражи.
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей. Адресатам похищенных посылок «Почта России» обещает возместить ущерб в соответствии с законом «О почтовой связи».
Накануне двух россиян задержали при попытке получения револьвера по почте, сообщает телеканал 360. Посылка пришла из Парагвая.