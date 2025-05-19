Россия получила первый после начала СВО суверенный рейтинг за границей

Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России до уровня BBB+g, присвоив ему стабильный прогноз. Об этом говорится в официальном заявлении агентства. Это первое решение иностранного рейтингового агентства относительно РФ после начала конфликта на Украине.
«Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта. Полученная оценка выше той, которая была до СВО — BBB-g. После событий 2022 года CCXI сначала понизило рейтинг России до BBg, а летом 2022 года и вовсе отозвало его», — передает «Ведомости» информацию от CCXI.
В агентстве обосновали повышение рейтинга постепенной адаптацией российской экономики к санкциям и ее способностью сохранять устойчивость перед внешними вызовами. Также отмечается стабилизация геополитических рисков. Помимо этого, эксперты CCXI подчеркнули взвешенную бюджетно-налоговую и кредитно-денежную политику властей РФ, а также достаточность международных резервов и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Подобное обеспечивает существенную поддержку при обслуживании внешней задолженности.
Кроме того, CCXI отметило своевременное и полное выполнение Россией своих долговых обязательств, а также низкий уровень госдолга. В агентстве также указали, что расширение оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с начала украинского конфликта позволило снизить энергозависимость страны и может способствовать постепенному восстановлению гражданских отраслей экономики за счет новых цепочек поставок. Вместе с тем аналитики выразили обеспокоенность возможным дисбалансом между спросом и предложением на фоне роста госрасходов, нехватки рабочей силы и усиления инфляционного давления.
Среди факторов, способных привести к дальнейшему повышению рейтинга России, в CCXI выделяют смягчение санкционного давления, снижение геополитической напряженности и более благоприятные прогнозы роста экономики. В то же время усиление конфликта на Украине, уменьшение объемов ФНБ, существенные изменения в системе обслуживания долга или утрата контроля над долговым управлением могут стать причинами для пересмотра рейтинга в сторону понижения.
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