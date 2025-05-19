В Шебекино дрон ВСУ атаковал автобус и ранил водителя

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Беспилотник ВСУ атаковал автобус
Беспилотник ВСУ атаковал автобус Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Водитель автобуса получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник ВСУ атаковал автобус. Водитель ранен в живот», — написал Гладков в Telegram. По его словам, пострадавшего водителя спасли бойцы самообороны. Сейчас раненого везут в больницу. Беспилотник также повредил два транспортных средства.

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Водитель автобуса получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Беспилотник ВСУ атаковал автобус. Водитель ранен в живот», — написал Гладков в Telegram. По его словам, пострадавшего водителя спасли бойцы самообороны. Сейчас раненого везут в больницу. Беспилотник также повредил два транспортных средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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