В Шебекино дрон ВСУ атаковал автобус и ранил водителя

Беспилотник ВСУ атаковал автобус
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Водитель автобуса получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотник ВСУ атаковал автобус. Водитель ранен в живот», — написал Гладков в Telegram. По его словам, пострадавшего водителя спасли бойцы самообороны. Сейчас раненого везут в больницу. Беспилотник также повредил два транспортных средства.
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