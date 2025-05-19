Шторм продолжается: прогноз магнитных бурь на 20 мая 2025

В начале недели на Землю обрушилась магнитная буря. 19 мая уровень геомагнитонй активности подскочил до “красных” значений. О том, как долго продлится геомагнитный шторм и ждать ли магнитную буря 20 мая 2025 года – в материале URA.RU.
Солнечная активность в мае 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, на звезде началось настоящее затишье. Индекс силы солнечной активности находится на “зеленой” отметке в 1.8 балла из 10. За последние сутки ученые зафиксировали лишь одну небольшую вспышку класса С.
В то же время Земля попала в поток быстрого солнечного ветра, появившегося из-за крупной корональной дыры на южном полушарии Солнца. По словам ученых, скорость ветра достигает 700-800 км/с – это в два раза выше, чем обычные значения. Скорость ветра начнет спадать лишь во вторник 20 мая.
Магнитные бури 20 мая 2025
По прогнозу ученых, во вторник 20 мая, с вероятностью 39%, магнитосфера Земли останется спокойной. Геомагнитная активность не должна превышать 4 баллов по Кр-индексу, что соответствует спокойной магнитосфере. Тем не менее, существует вероятность повышенной активности магнитного поля – шанс возмущений в магнитосфере оценивается в 35%. Также нельзя исключать и возможность магнитной бури – ее оценивают в 26%.
Прогноз магнитных бурь на месяц вперед
Ученые предполагают, что в ближайшую неделю магнитосфера Земли останется спокойной. До 27 мая геомагнитная активность будет держатся в “зеленом” уровне. А вот 28 и 29 числа ожидается сильная магнитная буря.
Шторм также прогнозируют и на начало июня: с 1 по 6 число магнитосфера Земли останется возбужденной. Затем метеозависимых людей ждет спокойный период, который прервется 14 июня – когда на Землю вновь обрушится буря.
Стоит отметить, что прогнозы на месяц вперед могут оказаться неточными – ведь никто не застрахован от внезапной активности на Солнце. Поэтому метеозависимым людям стоит регулярно проверять прогноз на ближайшие несколько дней.
Как перестать страдать от магнитных бурь
По мнению врачей, около трети жителей Земли чувствительны к изменениям в магнитосфере. Чаще всего на недомогание во время магнитных бурь жалуются люди старше 50 лет, а также те, кто страдает хроническими болезнями, сердечно-сосудистыми нарушениями или скачками давления. Однако и среди молодых встречаются те, кто остро реагирует на колебания магнитного поля.
Специалисты уверены: снизить метеочувствительность можно, укрепив здоровье и изменив образ жизни. Отказ от вредных привычек, полноценный сон, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки повысят сопротивляемость организма, что поможет легче переносить воздействие внешних факторов, включая магнитные бури.
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