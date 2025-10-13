В России подскочила цена на растворимый кофе

В России цена на растворимый кофе превысила 4 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на кофе в России выросли на фоне роста мировых цен и пошлин США
Цены на кофе в России выросли на фоне роста мировых цен и пошлин США Фото:

В России стоимость растворимого кофе превысила четыре тысячи рублей за килограмм. Это связано с ростом мировых цен и пошлин США. Это следует из данных Росстата. 

«По данным Росстата, средняя цена на натуральный растворимый кофе в России в прошлом месяце впервые достигла 4 006 рублей против 3 988 рублей в августе», — пишут РИА Новости. Отмечается, что молотый кофе подорожал до двух тысяч рублей. Арабика за год подорожала примерно в 1,5 раза, а сорт робуста ха последние три месяца стала дороже 1,4 раза.

В марте руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал в интервью URA.RU, что повышение стоимости сырья для бодрящего напитка связано с рекордным ростом цен на мировой бирже и небывалым спросом на него в густонаселенных странах Азии. По словам эксперта, российские производители полтора года сдерживали рост ценников за счет работы по долгосрочным контрактам с мировыми поставщиками. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России стоимость растворимого кофе превысила четыре тысячи рублей за килограмм. Это связано с ростом мировых цен и пошлин США. Это следует из данных Росстата.  «По данным Росстата, средняя цена на натуральный растворимый кофе в России в прошлом месяце впервые достигла 4 006 рублей против 3 988 рублей в августе», — пишут РИА Новости. Отмечается, что молотый кофе подорожал до двух тысяч рублей. Арабика за год подорожала примерно в 1,5 раза, а сорт робуста ха последние три месяца стала дороже 1,4 раза. В марте руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал в интервью URA.RU, что повышение стоимости сырья для бодрящего напитка связано с рекордным ростом цен на мировой бирже и небывалым спросом на него в густонаселенных странах Азии. По словам эксперта, российские производители полтора года сдерживали рост ценников за счет работы по долгосрочным контрактам с мировыми поставщиками. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...