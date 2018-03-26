18:47 26 марта 2018 0

Маслова назвала видеоблогера провокатором Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Видеоблогер Артем Коноплев, опубликовавший на своем канале ролик про учительницу-проститутку, не является мужчиной. Такой предположение «URA.RU» высказала Ирина Маслова — лидер российского движения в защиту секс-работниц «Серебряная роза». Она пообещала устроить юристу «ответку».

«Девочка — дуреха, но этот товарищ совершенно мерзопакостный, — заявила Ирина Маслова. — Он не мужчина. Он провокатор: он подвел девчонку под очень большие проблемы — понятно, что ее сейчас выгонят из школы. Мне безумно ее жалко. А этот юристишка — полная мразь. Впрочем, в том государстве, где стукачество возведено на государственный уровень, будут возникать такие псевдоблогеры. Не хочешь помогать — зачем трогаешь девчонку? Чтобы опозорить, унизить, сломать ей жизнь? Ты кто вообще?»

В качестве примеров настоящих мужчин Маслова привела лидеров государства. «С другой стороны, тот же самый Медведев говорил: «Мало денег — идите зарабатывать в другое место». А Путин 17 января прошлого года сказал: «Они вынуждены этим заниматься: в этом виноваты общество и государство».

По словам лидера «Серебряной розы», среди девушек легкого поведения действительно встречаются учителя (только они это, как правило, не афишируют). «Такое бывает. Когда тебе не хватает денег, ты сделаешь все, чтобы их хватало, — говорит Ирина Маслова. — Как правило, женщины идут на это, чтобы прокормить семью. Я не совсем разобралась, зачем этой девушке деньги, но, очевидно, они ей нужны».

Маслова добавила, что она и ее сподвижницы намерены устроить екатеринбургскому юристу «головомойку». «Я сделаю так, что мы тебя представим таким же „героем“ как пермского журналиста. Я его опозорю, этого „героя нашего времени“!» — обещает лидер «Серебряной розы».

Ситуацию прокомментировали в департаменте образования администрации Екатеринбурга: «Молодая учительница проработала одну неделю в школе воспитателем группы продленного дня у первоклассников. Педагог имеет высшее образование, полученное в Екатеринбурге. В настоящее время она уволилась из школы по собственному желанию».

Как ранее сообщало «URA.RU», екатеринбургский юрист Артем Коноплев обвинил молодую учительницу в том, что она «подрабатывает» проституцией и назначает свидания с клиентами возле школы. В доказательство этого он привел скриншот переписки с девушкой в соцсети.