17:23 26 марта 2018 0

Юрист утверждает, что девушка подрабатывает проституткой, чтобы погасить кредит Фото: depositphotos.com © URA.RU

Юрист из Екатеринбурга Артем Коноплев уличил преподавательницу одной из городских школ в занятиях проституцией. Об этом Коноплев рассказал «URA.RU».

«Мне мои подписчики прислали скриншоты этой девушки с сайта знакомств. Я сначала не поверил. Списался, оказалось, все так. Она просила за свои услуги 80 тысяч рублей. Договорились с ней встретиться, встречу она назначила прямо возле школы — представляете! Я хотел бы, чтобы эта девушка была не просто уволена, а потеряла право занимать подобные должности. И чтобы родители знали, кто учит их детей», — заявил «URA.RU» Коноплев. В качестве доказательства Коноплев показал скриншоты переписки с молодым педагогом во «ВКонтакте». На момент публикации материала страничка девушки в социальной сети была удалена.

1/6 Фото: скрин

Директор школы, где работала девушка, рассказал «URA.RU», что учительница уволилась по собственному желанию. «У меня был разговор сначала с этим юристом. Потом с ней. Она молодая глупая девочка, приехала в Екатеринбург из провинции, получила высшее образование, худенькая вся. А этот человек ломает ей жизнь, зачем он это делает? Ради пиара? Я побеседовала с ней, она сказала, что проституцией не занимается, а все, что на нее есть у этого человека, было подстроено. Тем не менее она сама пришла ко мне с заявлением, а я его подписала», — объяснил в беседе с «URA.RU» директор школы. Пресс-служба управления образования Екатеринбурга пообещала подготовить комментарий позже.