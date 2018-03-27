Торговый центр в Кемерове охраняли выходцы из силовых структур

14:57 27 марта 2018 2

В охране работали бывшие силовики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» и администрацию губернатора Кемеровской области Амана Тулеева обслуживали частные охранные предприятия «Фучо» и «Центр защиты». По информации Daili Storm, ЧОПы связаны с высокопоставленными силовиками.

Охранники в торговом центре работали на две компании, которыми владеют братья Сергей и Павел Блинковы — дети скончавшегося в 2010 году зампрокурора Кемеровской области Петра Блинкова. Гендиректор «Центра защиты», чей подчиненный отключил пожарную сигнализацию в ТЦ при возгорании, — экс-заместитель по тыловому обеспечению районной полиции Александр Светлицкий. Взаимосвязь с правоохранительными органами региона позволяла ЧОПам зарабатывать на государственных контрактах, например, с учреждениями здравоохранения, а также с администрацией Кемерова. В ТЦ «Зимняя вишня» охранные предприятия работали всего около месяца.

Пожар в торговом центре вспыхнул 25 марта. По словам ответственного за охрану ТЦ сотрудника ЧОП «Центр защиты» Евгения Гумирова, в момент возгорания он и его подчиненные находились на своих постах. В 16:03 пожарная сигнализация сработала в служебном помещении, но оповещение на все здание не прозвучало, так как система была отключена. Через две минуты прогремел мощный хлопок и здание оказалось обесточено. Охранник с четвертого этажа подтвердил факт сильного задымления.

Согласно последним данным, при пожаре погибло 64 человека, в их числе 41 ребенок. В регионе объявили трехдневный траур. По факту ЧП возбуждены три уголовных дела. Среди вероятных причин возгорания называют дефект электропроводки, поджог и неосторожное обращение с огнем. СК задержал пять человек, среди которых и сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Сегодня, 27 марта, жители Кемерово устроили стихийный митинг. Горожане требуют отставки главы региона Амана Тулеева, дискредитировавшего себя в ходе ликвидации последствий пожара. Появилась пока не подтвержденная информация о том, что решение об отставке кемеровского губернатора уже принято. Также этим утром в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин.