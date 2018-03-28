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28 марта 2018
15:59  28 марта 2018 0

Свидетель заявил, что пожар в «Зимней вишне» начался в детской батутной яме. ФОТО

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Трагедия унесла жизни 64 человекФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Очаг возгорания в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» находился в батутной яме на детской площадке. Об этом сообщили очевидцы трагедии и специалисты МЧС.

Пламя вспыхнуло в детском сухом бассейне, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на отчет пожарных. Инструктор детской площадки Сергей Сочинский при даче показаний в Заводском районном суде заявил, что возгорание могла спровоцировать искра с потолка, с которого свисал пучок кабелей, передает RT. Среди возможных причин трагедии ранее называли неисправность проводки и поджог. Сочинский отрицает версию поджога. Также, по его словам, на месте возгорания никто не курил, сообщает телеканал 360.

По факту ЧП в Кемерове возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям — «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ). Расследование ведет Главное следственное управление Следственного комитета России.

По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека. Об этом сообщил заместитель МЧС РФ Владлен Аксенов. Власти не располагают информацией о точном количестве пропавших без вести.

Пламя быстро распространилось по конструкциям наверх, и вскоре все здание было обесточено
Фото: паблик Mash

Семен Гринберг
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