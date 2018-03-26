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Главные новости Свердловской области
17:36  26 марта 2018 0

Три чиновника в свердловском правительстве поменялись кабинетами

Смирнов подвинул Швиндта, а Гайда сменил министра и остается «вечным замом»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир, швиндт сергей
Сергей Швиндт (справа) выехал из кабинета. А все ради прихода бывшего коллегиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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На этой неделе разрешится большая интрига свердловского кабмина. Группу из четырех заместителей министра социальной политики пополнит чиновник из параллельного ведомства — замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда. Его перевод связывают с поручением губернатора Евгения Куйвашева по реализации проекта «Единая карта социальных услуг» (ЕКСУ).

Поручение было дано еще 5 февраля: координатором объявлено областное минсоцполитики, но руководителем проекта, к большому удивлению членов, кабмина стал Сергей Гайда. Спустя некоторое время в кулуарах поползли слухи о том, что в случае успешного выполнения проекта сын советника губернатора Анатолия Гайды сможет рассчитывать на место министра социальной политики — вместо действующего главы ведомства Андрея Злоказова.

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Егор Свалов уволился из мэрии, но в область никак не может попасть — для этого нужно переместить Гайду
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последняя версия сегодня заметно поблекла из-за нескольких аппаратных нюансов. В начале февраля в минсоцполитики первым заместителем министра была возвращена Диляра Медведская. По мнению высокопоставленных представителей «Белого дома», в случае смены министра именно она возглавит ведомство, как амбициозный специалист с колоссальным опытом работы в данной сфере. Помимо этого, в подписанном 19 марта распоряжении губернатора №44-РГ о создании рабочей группы по проекту «ЕКСУ» Гайда оказался не председателем, как прогнозировалось ранее, а лишь заместителем руководителя — первого вице-губернатора Алексея Орлова.

«Тот факт, что перевели не после успешной реализации проекта, а на зачаточной стадии, уже говорит о многом. Как придет туда [в минсоцполитики] заместителем, так в этом кресле и останется. Просто вы недооцениваете политических возможностей Андрея Владимировича [Злоказова]», — уточнил высокопоставленный источник в «Белом доме». Получить комментарий Андрея Злоказова оперативно не удалось.

Перевода Гайды в минсоцполитики между тем с нетерпением ожидает другой чиновник — бывший председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов. Тот еще в прошлую среду, 21 марта, уволился и исчез со страниц официального сайта мэрии. Однако, несмотря на то, что официальный рупор горадминистрации — газета «Вечерний Екатеринбург» — поспешил сообщить о назначении Свалова заместителем министра еще в воскресенье, 25 марта, соответствующего указа губернатор пока не подписал. Сам бывший городской чиновник свое грядущее назначение по понятным причинам пока не комментирует.

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Топ из мэрии Екатеринбурга переходит в правительство региона

Формальное назначение Свалова, как выяснилось только в понедельник, 26 марта, затянулось в связи с тем, что власти решили не создавать под экс-чиновника мэрии новую отдельную ставку, а отдадут ему место Сергея Гайды с профилем куратора переработки твердых коммунальных отходов. Более того, новоиспеченного зама ждет по-настоящему «высокий» кабинет. Инсайдеры в «Белом доме» отметили, что министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов внезапно переехал на 13-й этаж, в кабинет, который до недавнего времени занимал его куратор, вице-губернатор Сергей Швиндт. Последний переехал в более просторное помещение на том же этаже. Из всего этого наблюдатели сделали вывод, что бывший член городской команды займет именно министерский кабинет.

Впрочем, самому Смирнову пост вице-губернатора в связи с переездом пока не светит. «О назначении вице-губернаторами мы с вами узнаем из подписанных документов, а не из смены местоположения», — уточнил директор департамента информационной политики региона Александр Иванов, не сумев пояснить, с чем на самом деле связаны перемещения и когда завершится кадровая эпопея в коммунально-энергетическом министерстве. Сам Сергей Гайда категорически отказался от комментариев. До Николая Смирнова дозвониться пока не удалось.

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