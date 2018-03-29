Мотовилихинский районный суд оставил в силе решение Управления ФАС по Нижегородской области об административном наказании заместителя гендиректора по производству ПАО «Мотовилихинские заводы» Олега Рязанова, допустившего некачественное выполнение оборонзаказа.
Согласно документам, в 2016 году между заводом и Министерством обороны РФ был заключен контракт на ремонт самоходных гаубиц. Приемка работ по данному контракту проводилась 25 августа 2017 года. Но испытания орудий показали скверное качество ремонта. «При проведении испытаний стрельбой после 8 выстрела сбиваемость вертикальной наводки прицельных приспособлений не соответствует нормам», — сообщается в заключении военных. Это несоответствие послужило поводом для административного наказания главного по производству на предприятия Олега Рязанова, ответственного за исполнение контракта. 29 марта Рязанов пытался оспорить решение антимонопольной службы, но суд встал на сторону нижегородского УФАС.
Работники завода учли ошибки и все-таки исправили ситуацию. 12 сентября 2018 года новые стрельбы прошли без проблем. На предприятие вновь начали поступать гаубицы для проведения капремонта.