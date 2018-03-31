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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Москвы
09:43  31 марта 2018 0

В НАТО назвали новые условия сотрудничества с Россией

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Западные военные не могут объяснить, в чем именно виновата РоссияФото: depositphotos.com © URA.RU
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Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Председатель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петер Павел заявил, что НАТО стремится к возобновлению сотрудничества с Россией. Но, по его мнению, достижение этой цели невозможно, пока нарушается международное право.

«Мы заинтересованы в снижении уровня угроз и хотим конструктивного диалога с Россией… Возвращение к классическим видам сотрудничества невозможно, пока Россия не будет действовать в соответствии с принципами международного права», — цитирует генерала RT. По его словам, как только нормы международного права будут восстановлены, альянс вернется к прежним отношениям с Россией. Однако на предложение пояснить, какие конкретно нормы нарушила РФ и что она должна исправить, генерал ничего не смог ответить, отмечают «Nation News».

Заявление Петер Павела прозвучало после того, как в НАТО решили выслать из Брюсселя семь российских дипломатов и отказать в аккредитации трем сотрудникам постпредства РФ при альянсе. Эта мера была предпринята в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля.

Игорь Чукреев
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