Закрытие торгового представительства России в Лондоне никак не повлияет на экономику РФ. Власти Великобритании хотят сделать это исключительно из личных амбиций, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Если такое случится, то к глобальным проблемам для России не приведет — это точно. А сделано подобное может быть с одной целью: поскольку фарс с обвинением нашей страны по сути провалился, и мы видим, что реально у Великобритании нет никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей, то остается только нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях в надежде, что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов», — цитирует сенатора телеканал RT.
Ранее британское правительство заявило о намерении закрыть представительство в связи с «делом Скрипаля», напоминает Nation News. При этом английское издание Telegraph назвало учреждение «логовом шпионов», заявив, что именно так его рассматривают английские чиновники.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Лондоне в начале марта этого года. С самого начала власти Великобритании обвинили в произошедшем Россию, после чего начали вводить различные санкции, в первую очередь — высылать российских дипломатов, к чему присоединились и другие страны.