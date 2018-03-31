{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 марта 2018
Главные новости Москвы
15:09  31 марта 2018 0

В Совфеде прокомментировали решение Англии закрыть российское торгпредство как «логово шпионов». «Фарс провалился»

Лондон, Великобритания, лондон, флаг великобритании, подземка, underground, лондонское метро
Сенаторы не видят угрозы от закрытия российского торгпредства в ЛондонеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Закрытие торгового представительства России в Лондоне никак не повлияет на экономику РФ. Власти Великобритании хотят сделать это исключительно из личных амбиций, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если такое случится, то к глобальным проблемам для России не приведет — это точно. А сделано подобное может быть с одной целью: поскольку фарс с обвинением нашей страны по сути провалился, и мы видим, что реально у Великобритании нет никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей, то остается только нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях в надежде, что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов», — цитирует сенатора телеканал RT.

Ранее британское правительство заявило о намерении закрыть представительство в связи с «делом Скрипаля», напоминает Nation News. При этом английское издание Telegraph назвало учреждение «логовом шпионов», заявив, что именно так его рассматривают английские чиновники.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Лондоне в начале марта этого года. С самого начала власти Великобритании обвинили в произошедшем Россию, после чего начали вводить различные санкции, в первую очередь — высылать российских дипломатов, к чему присоединились и другие страны.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров