Юрий Николаев обматерил Макса Фадеева

09:36 01 апреля 2018 0

Продюсер вспомнил свою первую неудачу в шоубизнесе Фото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Продюсер из Кургана Максим Фадеев в интервью для видеоблога «Трансформатор» рассказал о том, как становился звездой. Началось все с неприятного инцидента, когда его обматерил ведущий популярного в прошлом шоу «Утренняя почта» Юрий Николаев.

Как рассказывает Фадеев, он мечтал попасть в передачу, поскольку это сразу сделало бы его знаменитым. Он поехал в Москву без денег в надежде, что ведущий Николаев согласится послушать его записи — караулил его возле Останкино. «И тут он появился… Я стою с кассетой, надеюсь. Думаю: „Сейчас ему передам, и все“. Там была композиция „Танцуй на битом стекле“, моя первая песня, — рассказывает продюсер. — Я говорю: „Извините, здравствуйте, я из Кургана, я бы хотел передать вам кассету“. А он так посмотрел на меня и говорит: „Иди на ***“. В этот момент у меня разрушилось абсолютно все. А он уплыл, как корабль…», — цитирует Фадеева Starhit.

По словам Фадеева, на Николаева он за тот случай не обижается. Но для себя сделал правило обязательно слушать все записи, которые ему присылают. И при этом работать только с теми, кто стремится выразить себя в музыке, а не разбогатеть на этом.