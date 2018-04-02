Бизнесмены Магомедовы смогут заказать себе настольные игры и шашлыки в СИЗО

08:30 02 апреля 2018 0

Зиявудин Магомедов и его брат арестованы до 30 мая Фото: скриншот видео

Арестованных по делу группы компаний «Сумма» братьев Магомедовых — миллиардера Зиявудина и бывшего члена Совета Федерации Магомеда, а также главу компании «Интэкс» Артура Максидова в СИЗО посетят правозащитники. Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) проверят, в каких условиях содержатся бизнесмены.

По некоторой информации, совладельцев группы «Сумма» направили в СИЗО «Матросская тишина», пишут «Известия». Правозащитники могут передать братьям Магомедовым какие-либо необходимые вещи, рассказали в ОНК. Между тем, они могут приобрести их сами в интернет-магазине «Матросской тишины», если родственники перечислят средства на их счет. В этом магазине выбор довольно обширный — можно заказать средства личной гигиены, настольные игры, а также разные блюда вроде шашлыков и вареников.

Напомним, бизнесменов Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также руководителя компании «Интэкс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова арестовали 31 марта. Братьев Магомедовых подозревают в мошенничестве, растрате в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Сумма предполагаемого ущерба — 2,5 млрд рублей. Максидову же вменяют хищение 668,9 млн рублей. В дело «Суммы» объединены семь уголовных дел, первое из них было возбуждено еще в 2014 году.