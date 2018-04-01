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01 апреля 2018
31 марта 2018
07:57  01 апреля 2018 0

Следователи рассказали суду о братьях Магомедовых. Миллиардеру и экс-сенатору инкриминируют оружие, хищения и мошенничество

Миллиардер Зиявудин Магомедов рухнул с вершиныФото: официальный сайт ГК «Сумма»

Совладельцы Группы компаний «Сумма» братья Магомед и Зиявудин Магомедовы арестованы на два месяца по обвинению в организации преступного сообщества, мошенничестве и хищении 2,5 млрд рублей. Такое решение принял 31 марта Тверской суд Москвы. Им, равно как и гендиректору входящего в структуры Магомедовых ООО «Интэкс» Артуру Максидову, предстоит оставаться в СИЗО до 30 мая.

Адвокаты Магомедовых просили отпустить их подзащитных под домашний арест или под залог в размере 2,5 млрд рублей за каждого. По данным защиты, Магомедову требовалась операция, которая назначена на следующую неделю. Следствие, в свою очередь, указывало, что Зиявудин Магомедов может скрыться, имея в своем распоряжении частный самолет. Как раз 31 мая он с семьей планировал вылет в США. Кроме того, при обысках у экс-сенатора Магомеда Магомедова было найдено незарегистрированное оружие. В итоге суд встал на сторону правоохранителей, но адвокаты заявили о намерении обжаловать его решение, сообщают «Ведомости».

Уголовное дело в отношении Магомедова было возбуждено еще в 2014 году, а 29 марта в одно производство с ним объединили еще несколько. Теперь — помимо Магомедовых, — в нем фигурируют семь эпизодов хищений, совершенных входящими в «Сумму» компаниями; 209 юридических лиц, а также два успевших скрыться в Эмиратах подозреваемых. Как уже сообщало «URA.RU», следствие подохрвает, что большая часть из похищенных при строительстве объектов инфраструктуры и энергоснабжения 2,5 млрд рублей сейчас выведена в оффшоры.

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Самым известным эпизодом считается хищение более 752 млн рублей при строительстве в Калининграде стадиона «Арена «Балтика» к чемпионату мира по футболу. На эти деньги в 2013 году «дочка» «Суммы» — «Глобалэлектросервис», — получила подряд на подготовку площадки объекта. 1,6 млн кубометров песка, использованных для укрепления слабых грунтов, по мнению следствия не отвечали техническим требованиям. Что не помешало местным властям в сентябре 2014 года принять работы. Топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов и зам руководителя управления капстроительства Калининградской области Сергей Трибунский были арестованы летом прошлого года по обвинению в мошенничестве.

Состояние Зиявудина Магомедова Forbes оценивает в 1,25 млрд долларов (76-е место в списке богатейших россиян). Группа «Сумма» владеет 50,1% Новороссийского морского торгового порта, 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутской топливно-энергетическая компания, оператором связи «Сумма телеком» и еще рядом компаний. Кроме того, Зиявудин Магомедов фигурирует в так называемом «Кремлевском докладе» Минфина США.

Владимир Васин
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